Abrió el Cerro Catedral y Bariloche fue una fiesta en la nieve

Viernes 24 de julio de 2020 | 10:50hs.

Después de tantas idas y vueltas, de tanta expectativa y por qué no frustraciones, los barilochenses pudieron disfrutar de la apertura de las actividades deportivas y recreativas en el ícono de la temporada invernal: el majestuoso cerro Catedral. Ayer, a partir de las 9.30, con todos los protocolos sanitarios por el coronavirus para el personal y para los visitantes, se pudo acceder. Esto solo rige para la gente de Bariloche, con pase de temporada comprado previamente.Será una "prueba piloto" durante 10 días, solo para residentes, sin venta de pases y bajo estrictos protocolos de seguridad. La apertura parcial fue anunciada el lunes pasado y debía realizarse ayer miércoles, pero por las condiciones climáticas adversas se postergó para hoy. Esta fase es parte de un "plan de entrenamiento" antes de una posible apertura en el mes de agosto. Por eso, de miércoles a domingo, de 9.30 a 16, se habilitarán algunos medios de la montaña solo para deportes invernales.Los restaurantes y servicios gastronómicos permitidos serán los de la base del cerro, y sin mesas habilitadas, solo con opción de retiro de alimentos y bebidas. Además del listado de regulaciones acordadas a nivel local, fue difundido ayer el protocolo para centros de esquí elaborado por el ministerio de Turismo de la Nación, que fija estrictas medidas preventivas para los empleados y también para los usuarios. La jefa de prensa del Catedral Alta Patagonia, Belén Jonsson, dijo que todo comenzó de acuerdo a lo previsto y quienes llegaron al lugar respetaron el protocolo: "Todos vinieron con tapabocas, guantes y mantuvieron el distanciamiento social requerido". En todo el complejo se pudo ver a los instructores de esquí, a modo de preventores, asistiendo a los visitantes en lo que fuera necesario.En el protocolo establecido se dispone que la densidad de ocupación no podrá excederse de una persona cada 2.25 metros cuadrados, tanto en lugares abiertos como cerrados. Será de uso obligatorio las antiparras, barbijos y guantes, con limpieza y desinfección para los medios de elevación, equipos y elementos de uso común. Incluso hay recomendaciones para tomar fotos grupales en las que se deberá respetar el distanciamiento obligatorio. En cuanto a los medios de elevación, se dispuso que no solo las personas deberán ir sentadas a razón de un pasajero en cada asiento doble, sino también recomiendan lo no asistencia a las actividades de montaña a personas mayores de 60 años, o visitantes con enfermedades de riesgo.Los locales gastronómicos estarán habilitados solo con la modalidad de retiro en puerta o "take away", ya que ningún comercio del complejo en la base podrá tener mesas o clientes adentro de las instalaciones. En suma, la reapertura funcionó de la mejor manera, con un tiempo ideal para realizar actividades deportivas y con dos metros de nieve en la cumbre del cerro Catedral. Bariloche volvió a ser una fiesta y a respirar aires de temporada.