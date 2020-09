Abrieron un refugio para caballos que rescatan del maltrato - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Para colaborar



Asistencia.

La fundación se solventa vendiendo abono, mermeladas, bolsas o tazas al 376-4175274, en Facebook 'Fundación Libre Relincho' o en Instagram @librerelincho

Que los caballos puedan relinchar libremente y se olviden del maltrato sufrido es la premisa de un grupo de 20 personas que a diario trabaja ad honorem para que los animales puedan mejorar.Algunos de estos voluntarios toda su vida estuvieron vinculados a acciones contra el maltrato de mascotas, pero desde hace un año trabajan particularmente con equinos y fundaron en las afueras de Posadas Libre Relincho, único refugio en su tipo en Misiones.Actualmente tienen a ocho caballos a los que detectaron en muy mal estado recorriendo la ciudad o a través de denuncias policiales.“Somos una fundación que se creó a partir de que teníamos los caballos en una situación de abandono total. Dentro de la Ley 14.346 de Protección Animal están incluidos, pero no están protegidos, también está la Ley de Ganadería, que los tiene como ganado, entonces se hace bastante complicado protegerlos en todos los aspectos”, explicó a El Territorio Roberto Michel sobre cómo se gestó la fundación que preside.“Por eso decidimos empezar a trabajar por los caballos, decidimos que tenían que ser protegidos de una u otra manera”, contó.Mantener a los animales les demanda unos 50 fardos de alfalfa por mes, vacunas, medicamentos y antiparasitarios, entre otros gastos fijos. Se solventan netamente por cuenta propia o con donaciones y hace poco empezaron a vender abono, tazas, bolsas, mermeladas y otro tipo de merchandising con lo que logran recaudar fondos.“No tenemos subsidio ni nada, esto es todo a pulmón. Si es necesario comprar un alimento o medicamento, sacamos de nuestro bolsillo, pero es muy costoso mantener a un caballo”, relató Michel.“El problema que nos generó la pandemia es que la Afip no nos puede dar el Cuit porque no están trabajando, estamos esperando eso para tener la cuenta bancaria y poder recibir donaciones”, dijo.Recuperar un equino del maltrato les significa un arduo y duro trabajo, “pero acá nunca bajamos los brazos”, afirmaron.“Pasamos por todo tipo de sensaciones. Cuando vas a ver al animal te da bronca, tenés que medirte porque no podés accionar mal. Tenés que aguantar la desesperación y después nos unimos todos para sacar adelante al caballo”, expresó el presidente de la fundación.Y dio detalles sobre cómo arriban. “Los caballos llegan acá en estado deplorable. A Salvador, por ejemplo, lo rescatamos en la Costanera. Llegó con las herraduras flojas, lo trajeron corriendo desde Garupá y tenía un mazazo en la cabeza, que le dejó parte del cráneo hundido. A Donato lo encontramos en la zona del aeropuerto y apenas se podía parar, la gente que lo alimentaba lo hacía con migas de pan y nunca hizo el destete porque no pudo mamar de la madre. Tordi tenía fracturada la oreja y lo querían poner en un carro siendo un potrillo. Ese es el tipo de problemáticas con el que llegan”, ahondó.Ahora arrancaron una campaña a través de redes sociales para concientizar sobre la necesidad de denunciar el maltrato animal. “Le estamos enseñando a la gente a que cuando vea algo así vaya a la Policía y haga la denuncia como tiene que ser”, pidió.Mientras se recuperan, los animales permanecen en el predio de siete hectáreas y allí viven el tiempo que sea necesario. Si alguna persona cumple con los requisitos que exigen, puede llegar a ser dado en adopción.El caso más emblemático y que salió a la luz en los últimos días fue el de un equino rescatado en Cerro Corá al que llamaron Ricardo. Tenía golpes en todo el cuerpo, ahorcaduras en el cuello que le lastimaron el esófago y agua en los pulmones porque lo tiraron en una zanja. Se hizo la correspondiente denuncia y la Justicia resolvió que ellos sean depositarios judiciales del animal.“Lo tuvimos diez días, pero no aguantó. Hicimos todo, vinieron cuatro veterinarios a verlo, le pusimos suero, pero murió”, se emocionó al recordar y agradeció a la Policía Montada por la asistencia.Ahora los objetivos están puestos en poder mejorar la infraestructura del predio y hacer baños.