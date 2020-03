Aborto, reforma judicial y crisis, los ejes del discurso de Fernández

Lunes 2 de marzo de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Oberá, una de las capitales alternativas Un proyecto de ley del gobierno nacional que tratará este año el Congreso de la Nación propicia la idea de nombrar capitales alternativas, que son ciudades de todo el país en las que se buscará generar la infraestructura necesaria para que allí funcione parte de la administración central, con el objetivo de extender hacia el interior del país todo lo que actualmente se concentra en la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un conjunto de 24 ciudades de todas las provincias que en el caso de Misiones recayó en Oberá.

“El objetivo es descentralizar la administración pública nacional y promover un plan de desarrollo con equidad territorial, mediante el cual se fortalecerán las estructuras económicas de las provincias con financiamiento para infraestructura productiva”, explicó ayer el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

Desclasificación de los archivos sobre la Amia Alberto Fernández anunció que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “declasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el atentado a la Amia”, en tanto, instó a que se investigará “la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento” del hecho.

Recientemente, se encontraron archivos de la Amia que estaban completamente abandonados en la AFI: la documentación estaba en un inmueble inundado, sin matafuegos, con goteras, vidrios rotos e instalaciones eléctricas defectuosas. Además, adelantó que dictará “un DNU que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a organismo de inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal”.

Sin anuncios económicos -un breve repaso por la herencia recibida, a la que calificó como “extremadamente delicada”-, Alberto Fernández centró su discurso de 1 hora y 20 minutos de inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso en el envío del proyecto de ley de legalización del aborto y un paquete de medidas vinculadas a la reforma judicial, los dos pasajes de su mensaje más celebrados por el Parlamento.Anticipó que el aborto es un tema que “llevamos mucho tiempo debatiendo y que tiene muchas implicancias personales, pero todos sabemos que el aborto sucede y que la hipocresía nos hace caer en ese debate”.Señaló que en los próximos diez días enviará el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que legaliza el aborto en el tiempo inicial de la gestación para que las mujeres que decidan hacerlo puedan acceder al sistema de salud pública o privada cuando tomen la decisión de abortar.Luego destacó que se lanzará un contundente programa de educación sexual integral en todas las escuelas del país y en los ámbitos juveniles para llegar con información científica al universo de los más jóvenes, donde a pesar de información disponible, aún reina el desconocimiento sobre las medidas de prevención de embarazos no deseados.Conociendo la grieta que divide el país entre los que opinan que la legalización del aborto es una sentencia de muerte segura para bebés gestados en vientres de madres de hogares pobres, el presidente también anunció otro proyecto de ley que buscará crear un sistema de ayuda económica para todas las mujeres que necesiten asistencia durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida del niño.Se trata de un proyecto denominado Plan de los 1000 días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos hasta que cumplan dos años de vida para reducir la tasa de mortalidad y desnutrición que ocurre especialmente en esa etapa vital.Con esos dos proyectos Fernández buscó terminar el enfrentamiento entre pañuelos verdes y celestes. Habrá aborto legal para los primeros. Y también habrá ayuda para aquellas mujeres que quieran seguir con su embarazo pero que tengan dificultades económicas para transitar el momento de gestación, parto y durante los primeros dos años de vida.El anuncio de estos dos proyectos de ley marcó ayer al mediodía el mayor nivel de aplausos tanto dentro como fuera del Congreso de la Nación, durante el discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias. En ese momento, Fernández explicó que quiere lograr un Estado que cuide a todas las mujeres, tanto a aquellas que deciden abortar como a las que quieren tener el bebé pero no tienen dinero para los cuidados que requiere un embarazo y un parto saludable.“En el siglo XXI toda la sociedad debe respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos, por eso necesitamos un Estado activo con fuerte presencia, capaz de articular políticas públicas para todas las mujeres y niños del país”, expresó.Luego aclaró que con esos dos proyectos de ley que el gobierno piensa tener aprobados antes de mediados de año “estamos ampliando los derechos de las mujeres y dando protección a las que necesitan más ayuda en el momento del embarazo”.A pocos días de la convulsionada sesión en la que el oficialismo logró dar media sanción a la reforma del sistema de jubilaciones de privilegio que reciben jueces y diplomáticos, Fernández puso primera y avanzó con fuerza hacia la modificación del fuero federal penal con sede en Comodoro Py.Ante la atenta mirada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, Fernández anunció “el fin de la designación de jueces amigos y de la utilización política de la justicia”. Esa fue la frase que utilizó para anunciar la reforma del sistema federal de justicia que pasará a integrar un nuevo fuero federal penal que compartirá con los cerca de 50 jueces nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires.Si esas ideas reformistas lanzadas ayer se convierten en ley, el fuero federal se ampliará más allá de los 12 jueces con asiento en Comodoro Py porque incorporará también a los magistrados porteños. “Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia, sino con mejor justicia, y por eso vamos a terminar para siempre con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos en el oligopolio de los jueces federales”, sentenció el presidente.Otra de las características de la reforma judicial que se viene es la aceleración de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal en las zonas más críticas del país donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico”.La idea es fortalecer la figura de los fiscales como los responsables de dirigir las investigaciones liberando de esta tarea a los jueces.Si bien Fernández sólo se refirió a la ciudad de Rosario y a algunas localidades de Santa Fe como las zonas más críticas para avanzar en la designación de nuevos fiscales y creación de secretarías especializadas en narcotráfico, es posible que durante el tratamiento legislativo de estas reformas se incluyan también otras demandas de los juzgados federales de las provincias de frontera, como es el caso de Misiones.La economía, tanto en el frente externo con la banca internacional como en el interior de los flacos bolsillos de los argentinos, tuvo también un espacio importante en el discurso de Fernández.Si bien no hubo ningún dato nuevo que no se conociera, las frases referidas a un “nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada” y la de “no pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de los sueños de los argentinos” reforzaron la idea de una negociación con los acreedores internacionales radicalmente opuesta a la que se hizo en el gobierno anterior.El presidente admitió que “la deuda pública es el mayor escollo que enfrentamos” y expresó que “el Banco Central está haciendo un estudio pormenorizado de los préstamos que recibió nuestro país y del destino de esos fondos, porque todos vimos impávidos cómo los dólares que debían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose dejándonos la carga de la deuda”.Y agregó que “es necesario saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”.Luego dijo que “con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) venimos trabajando en forma constructiva”, pero advirtió que “ningún acuerdo sostenible con nuestros acreedores externos será mágico ni milagroso. Por más virtuoso que pueda resultar en la defensa de nuestros intereses nacionales, no nos eximirá del desafío de un futuro con responsabilidad y sostenibilidad”.“La lucha contra el hambre es nuestra prioridad porque comer no puede ser un privilegio”, señaló, y destacó que “por eso ya entregamos casi un millón de tarjetas Alimentar para que las familias puedan acceder a una canasta de calidad con leche, verduras, fruta, carnes y alimentos frescos”.“Este gobierno se pone al frente de la batalla contra la inflación y vamos a usar todas las herramientas legales para esa lucha porque no puede ser que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo”. señaló Fernández.Seguidamente dijo que “vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios porque los argentinos no resistimos mas abusos de los que preservan su rentabilidada costa de los consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos”.En este tramo del discurso se notó en la imagen presidencial el mayor tono de dureza. “Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquecen a costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. Los pícaros que especulan no tienen cabida en esta Argentina”.Tampoco dejó pasar la oportunidad para destacar la herencia que recibió del gobierno anterior. “En el 2019 soportamos un nivel de inflación récord del 53,8%. La desocupación trepó al 9,7%. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. Hace dos años estamos sumidos en una recesión profunda. El 60% de la obra pública iniciada se encuentra paralizada. En la gestión anterior la tarifa de gas subió un 2.000% y la luz un 3.000%”.Además, el presidente anunció que ordenará el ascenso post mortem de los 44 submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, en 2017. Los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas”, afirmó.“Vamos a honrar y mantener viva la memora de los submarinistas ordenando el ascenso post mortem de cada uno de ellos”.