Aborto no punible: las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

En cifras

18% es el porcentaje de embarazo adolescente es Misiones en 2018; la provincia logró bajar los indicadores, pues en 2016 era de 24,4% 198 niñas de 10 a 14 años dieron a luz el año pasado; la franja etaria reviste mayor preocupación porque está ligada a una situación de delito.

Qué significa ser objetor La Academia Nacional de Medicina define la objeción de conciencia como el “testimonio pacífico y apolítico por el cual un médico puede no ejecutar un acto reglamentariamente permitido, sin que ello signifique el rechazo de la persona y el abandono del paciente”.

Los servicios de obstetricia de hospitales públicos y clínicas privadas suelen elaborar, cada uno, una lista con los nombres de los médicos que se declaran de antemano objetores de conciencia. Muchos son “objetores parciales”, es decir, que deciden según el caso.

El Colegio Médico de Misiones, próximamente tendrá en la página web habilitado el formulario de adhesión, el cual desde la fecha se encuentra disponible en sede de la entidad, avenida Santa Cruz 6950 de la ciudad de Posadas.

"El trámite es voluntario y personal", recalca la entidad.

Cada vez que se aborda la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) genera polémica en la sociedad en general y en las entidades médicas en particular. Si bien Argentina desde 2012 cuenta con marco legal para el aborto no punible en casos de violación o cuando la vida de la mujer esté en riesgo, la actualización del protocolo autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación reaviva el debate.En la tarde del lunes, el Colegio de Médicos de Misiones anunció en sus redes sociales que habilitará un registro para objetores de conciencia, es decir, un listado de profesionales que pueden negarse a realizar la práctica por razones personales. “El Colegio pone en conocimiento que ha resuelto la habilitación del Registro de Objetores de Conciencia, a los fines de resguardar el derecho de quienes por cuestiones morales, éticas, filosóficas, culturales, religiosas o ideológicas se consideren exentos de realizar actos médicos que se encuentren en contradicción con sus convicciones”, señalaron desde el órgano colegiado.Sin embargo, profesionales de la salud del sector público -que prefirieron mantener su identidad en reserva- hicieron hincapié en que la provincia cuenta con un registro desde hace siete años y que nadie se inscribió en esa figura que ahora pone en marcha el Colegio Médico.Asimismo, advirtieron que el profesional puede manifestar su objeción, no así el centro asistencial porque eso implicaría desobedecer la ley.“Esta no es una cuestión moral o ética, hay que respetar la ley. Desde el Hospital Materno Neonatal hasta el Samic de Oberá o de Iguazú”, aseveraron las fuentes consultadas, dado que en hay situaciones de malformación congénita en las que el feto no tiene probabilidades de vida.“Las malformaciones que son inviables para la vida son otras circunstancias que están descriptas en la ley perfectamente”, señalaron los médicos entrevistados, al tiempo que citaron como ejemplo la anencefalia, que es un defecto congénito grave, en el cual no se forman fracciones importantes del cerebro, provocando la muerte del bebé a horas de nacer.“Si el médico diagnostica a los tres meses de gestación que el feto está anencefálico, significa que no va a tener cerebro, entonces ¿corresponde que el médico deje a la mujer en un embarazo de nueve meses? tenerlo en la panza, luego nace y muere ¿qué trauma le estaría provocando a la paciente?”, reflexiona un grupo de médicos que se desempeña en hospitales públicos.Por otro lado, el año pasado, cuando se debatía en el Congreso la legalización del aborto, el recurso humano de los centros asistenciales públicos representó una arista importante.En ese sentido, el subsecretario de Recurso Humano del Ministerio de Salud Pública, Rodolfo Fernández Sosa, comentó esa vez: “Los 40 hospitales de la provincia están preparados para realizar la ILE, que es considerada de baja complejidad. De hecho, hay abortos espontáneos a los que debe realizarse el legrado. Y, en el caso de situación de violación, la interrupción del embarazo ya se realiza en el hospital de Fátima”.En Misiones, es en ese nosocomio donde se concreta la ILE, en tanto cada una de las seis zonas sanitarias cuenta con profesionales que realizan esta práctica médica.La interrupción legal del embarazo se realiza allí hasta la semana 16 de gestación, pero en otros centros de mayor complejidad es posible llevarlo adelante hasta la semana 23.La mayoría de los procesos fueron de tipo farmacológico, es decir, con el uso de la pastilla misoprostol. En los últimos dos años, sólo hubo una intervención quirúrgica.