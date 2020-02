Aborto legal, el tema destacado en el inicio de las sesiones 2020

Tras casi tres meses en el poder, Alberto Fernández abrirá este domingo las sesiones ordinarias del Congreso. Ante los diputados y senadores, anunciará los ejes de lo que será su primer año como presidente de la Nación.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrirá la sesión de la Asamblea una hora antes para que los senadores y diputados elijan a los miembros de ambas cámaras que formarán parte de las comisiones de recepción de exterior e interior.

Uno de los temas que destacará el presidente ante los diputados y senadores será, sin lugar a dudas, el proyecto sobre el aborto. La Iglesia Católica ya lo sabe.

Lo que pocos saben es el grado de coincidencia entre el proyecto de Fernández, que ingresaría al Congreso después de la Asamblea Legislativa, y el que redactaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El presidente sabe que cuenta con los votos para que la iniciativa obtenga media sanción en Diputados, pero deberá negociar en el Senado. El domingo, por lo pronto, trazará ese eje como punto de partida.

La Iglesia responderá una semana después al avance del gobierno en este tema. Los líderes católicos convocaron a una misa el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Basílica de Luján. La iniciativa cuenta con el apoyo del papa Francisco.

Estratégicamente, el jefe de Estado puso en agenda de manera anticipada algunos temas que sabía que provocarían conflicto, como las jubilaciones de privilegio de los jueces o las retenciones para los exportadores de soja, para atenuar el impacto sorpresivo el domingo.

Fernández defenderá el proyecto del gobierno para modificar pautas del sistema especial de jubilaciones de jueces, fiscales y personal del servicio exterior para hacer más justo el sistema financiado en parte por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Resaltará las medidas urgentes se que tomaron como prioridades en la lucha contra al hambre. Hará una síntesis de la herencia recibida en materia económica. Cómo ya se había adelantado, prometerá un nuevo proyecto de ley de Presupuesto. No se trató el enviado por el gobierno anterior, por lo que los primeros meses se gobernará prorrogando lo que rige del año anterior. Hasta que no haya renegociación de la deuda con el FMI, no se proyectará un nuevo presupuesto.

Dentro de la batería de normas, que muchas fueron adelantadas el 10 de diciembre, se incluiría la creación del Consejo Económico y Social.



Aumento de las retenciones

Por otra parte, y luego de tres horas de reunión entre los dirigentes agropecuarios y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se confirmó que el aumento de las retenciones no estará incluido en el mensaje del presidente al Congreso del próximo domingo.