Abogados de Evo impulsan cambio presidencial en Bolivia

Jueves 9 de enero de 2020

Un grupo de alrededor de 90 juristas y docentes universitarios extranjeros, entre los que se encuentran tres abogados del ex presidente Evo Morales, plantearon que, luego del 22 de enero, asuma la presidencia de Bolivia la titular de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Díaz, por considerar que en esa fecha quedarán vacantes los órganos Ejecutivo y Legislativo. Lo hicieron con base en la interpretación de que en Bolivia existe actualmente un “Estado de no derecho” y que Morales continuará siendo presidente hasta esa fecha, debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no aceptó ni rechazó su renuncia, presentada el 10 de noviembre de 2019.