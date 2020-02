Abogado sin matrícula intervino en el escándalo de la Segunda

Jueves 6 de febrero de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Cuando parecía que la trama de presunta corrupción denunciada en la Seccional Segunda de Oberá tenía completa su cuota de escándalo, el Juzgado de Instrucción Uno descubrió que el abogado de uno de los policías implicados actuó con la matrícula suspendida por falta de pago, lo que podría derivar en la anulación del acta de indagatoria.

Según fuentes judiciales, se trata de un caso inédito y gravísimo, puesto que el accionar del letrado dejó en estado de absoluta indefensión a su clienta.

En este caso la damnificada es la agente de Policía que el 19 de enero pasado fue detenida junto al sargento ayudante Juan M., quien era su superior y prestaba servicio en la misma dependencia.

Ambos fueron aprehendidos por orden del juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, bajo los cargos de presunto cohecho, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso sexual en perjuicio de mujeres detenidas en la Seccional Segunda.

Asimismo, el sargento ayudante afronta una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes que se tramita ante el Juzgado Federal de Oberá, puesto que en su cofre de guardia hallaron picadura de marihuana.

Tras ser detenidos, cada policía designó a su respectivo abogado y encararon la defensa de manera independiente. Allegados a la agente recurrieron a los servicios de un letrado que reside en una localidad vecina a Oberá, quien incluso cobró sus correspondientes honorarios.

Pero dos semanas después, personal del juzgado interviniente descubrió que el citado estaba imposibilitado de intervenir porque tenía la matrícula suspendida por falta de pago.



Ponía excusas

En diálogo con El Territorio, una fuente del caso se mostró sorprendida por el accionar del letrado y anticipó que las actuaciones serán giradas al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, órgano encargado de evaluar la conducta del profesional en cuestión.

“En principio, cobró para realizar un servicio que no estaba habilitado para realizar y dejó en estado de indefensión a su clienta. Lo más probable es que se declare nula el acta de declaración indagatoria (de la mujer policía) porque fue tomada en presencia de un abogado que no podía ejercer por falta de matrícula, que es lo mismo que no tener defensor”, subrayó la misma fuente.

Según la norma, al asumir la defensa de un imputado cualquier letrado deber certificar el pago de la tasa de Justicia correspondiente. Lo mismo cuando se suceden otros trámites del expediente.

Llamativamente, el abogado en cuestión llegó a presentar el pedido de excarcelación sin abonar el fondo permanente de 250 pesos e igualmente el Juzgado le dio curso, por lo que también se deberán investigar las responsabilidades internas.

“Lo descubrieron porque no presentaba el fondo para asumir el cargo. Lo intimaron y siempre ponía alguna excusa, por lo que empezaron a sospechar. Consultaron al Colegio de Abogados y confirmaron que tenía la matrícula suspendida por falta de pago. Pero para eso estuvo en la indagatoria de su clienta y hasta dieron curso al pedido de excarcelación que no prosperó”, precisaron.



Cambio de abogado

Asimismo, mencionaron si bien los abogados están vinculados al Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged), en ámbito penal existen ciertas restricciones para operar online y esto habría propiciado la irregularidad detectada.

“Nadie piensa que un abogado sea tan irresponsable de actuar sin matrícula, pero pasó y, para colmo, quedó en evidencia en una causa pesada”, resumieron.

En tanto, además de las consecuencias que deberá afrontar el letrado implicado, su accionar también resultó perjudicial para la policía detenida en el marco del escándalo de la Seccional Segunda.

Como primera medida, sus allegados ya contrataron a un reconocido abogado obereño, quien ya solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, habida cuenta que la mujer es madre una beba que aún toma el pecho.

Tampoco se descarta que solicite la anulación de la primera indagatoria, ya que al momento de la misma su defensor estaba inhabilitado.

Incluso, por recomendación del primer abogado la agente se abstuvo de declarar, lo que no habría sembrado un manto de duda sobre su accionar.

Por ello, la nueva defensa analizaría la posibilidad de declarar, tal la intención que habría manifestado la propia imputada que apenas prestó servicio durante dos meses en la Seccional Segunda.

Según allegados, ya en diciembre la mujer habría alertado sobre ciertas cuestiones a quien entonces era el jefe de la dependencia, pero sus dichos habrían sido subestimados. Días después fue detenida junto al sargento ayudante Juan M., quien llevaba varias años en la citada dependencia.



Grave denuncia

Tal como publicó este matutino, ante la gravedad de los delitos que se investigan, hace diez días la Justicia de instrucción denegó el pedido de excarcelación solicitada por las defensas de los implicados.

En su dictamen, la fiscalía consideró que la liberación de los sospechosos podría entorpecer la investigación del caso, ya que se trata de funcionarios públicos, opinión que fue avalada por el juez Casco.

En consecuencia, el sargento ayudante Juan M. y la agente seguirán tras las rejas.

En tanto, tras el hallazgo de varios gramos de picadura de marihuana en el cofre de guardia del sargento ayudante, el Juzgado Federal de Oberá inició una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes.

Al respecto, fuentes del caso mencionaron que al tratarse de un funcionario público, la tenencia ilegal de droga en su lugar de trabajo podría acarrearle una pena máxima de 15 años de cárcel.

En este contexto cobra relevancia el rechazo del pedido de excarcelación, sobre todo del policía, quien además es superior de varios efectivos que están a cargo de la custodia a las detenidas que dispararon la investigación del caso, lo que podría derivar en presiones que entorpezcan el proceso.

La denuncia que disparó la investigación fue radicada el viernes 17 de enero por una mujer de 43 años que permanece detenida en la Seccional Segunda desde septiembre pasado, quien detalló un presunto modus operandi encabezado por el sargento ayudante.

En tanto, la agente que cumplía la función de “llavero” de las celdas, aunque su participación sería secundaria.