Abente fue sexto en la final de la Clase 1 en Alta Gracia

Domingo 8 de marzo de 2020 | 10:46hs.





El misionero largó bien y pudo mantener la quinta posición para prenderse en el primer pelotón. El posadeño venía en el trencito de punta con chances de saltar al podio, pero empezó a hacer ruido la caja y empezó a fallar la cuarta marcha, lo que le hizo perder un puesto y caer al sexto lugar.

Sobre el final de la prueba Abente empezó a quedarse sin freno, por lo que la salida del auto de seguridad, cuando faltaban tres vueltas para el final, trajo un poco de alivio para el misionero que pudo terminar la prueba en la sexta posición y sumar buenos puntos para el campeonato.





“Tuvimos un buen arranque, veníamos prendido y estaba para cualquiera porque todos estábamos muy parejos. Después de las primeras vueltas empezó a hacer ruido la caja y me saltó la cuarta por eso perdí un puesto. Sobre el final el freno se me puso esponjoso y no frenaba el auto, así que el auto de seguridad nos trajo un poco de alivio”, explicó Abente.





“Se pudo sumar muy buenos puntos que nos vuelve a poner en carrera y eso es importante para no perder el tren con el puntero del campeonato”, agregó.





La próxima fecha, la tercera del calendario, se disputará el 12 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia en Entre Ríos.



