Abente fue el mejor misionero en Alta Gracia

Lunes 9 de marzo de 2020

Juan Pablo Abente (Fiat Uno) se ubicó en la sexta posición en la final de la segunda fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputó en el circuito N° 2 del Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba.El posadeño fue el mejor representante de la Tierra Colorada. En la final largó bien y pudo mantenerse quinto para prenderse en el primer pelotón. Es que venía en el trencito de punta con chances de saltar al podio, pero empezó a hacer ruido la caja y a fallar la cuarta marcha, lo que le hizo perder un puesto y caer al sexto lugar.Sobre el final de la prueba, el misionero se fue quedando sin freno, por lo que la salida del auto de seguridad -cuando faltaban tres vueltas para el final-, fue beneficioso para el piloto que pudo terminar la prueba en la sexta posición y sumar buenos puntos para el campeonato.“Tuvimos un buen arranque, veníamos prendidos y estaba para cualquiera porque todos estábamos muy parejos. Después de las primeras vueltas empezó a hacer ruido la caja y me saltó la cuarta por eso perdí un puesto. Sobre el final el freno se me puso esponjoso y no frenaba el auto, así que el auto de seguridad nos trajo un poco de alivio”, explicó Abente.“Se pudo sumar muy buenos puntos que nos vuelve a poner en carrera y eso es importante para no perder el tren con el puntero del campeonato”, agregó.En la Clase 3, el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) hizo una gran remontada y terminó en la octava posición.“El auto tenía un gran ritmo y lo pude aprovechar al máximo, es muy bueno terminar así un fin de semana que parecía complicado”, explicó Blasig.Por su parte, Rudito Bundziak (Nissan March), que largaba primero, cometió un error -se movió antes- y fue penalizado con un pase por boxes. El piloto de Iguazú cayó al último lugar, en el 34° puesto. Desde el fondo fue avanzando hasta ver la bandera a cuadros en la 15° posición.“Fue un error mío, le pido disculpas al equipo, teníamos un auto para ganar y por algo que hice yo no lo pudimos hacer. Lo bueno es que encontramos el camino para hacer funcionar el March y ya quiero la revancha para la próxima fecha”, dijo Bundziak.A su tiempo el obereño Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) penó con la tracción de su auto y llegó en la 21° posición. Por último, el apostoleño Tomás Sniechowski venía cumpliendo una gran actuación en los puestos de adelante cuando fue tocado desde atrás salió de pista y cayó hasta la 23° posición. En la Clase 2, Walter Luis Garay (Chevrolet Corsa) se ubicó en la 25° posición.La próxima fecha, la tercera del calendario, se disputará el 12 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia en Entre Ríos.