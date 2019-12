Martes 17 de diciembre de 2019

En la tarde de ayer las abejas volvieron a atacar en Candelaria y esta vez fue en el barrio Evita, en cercanías del club del lugar.El ataque se produjo mientras un joven cortaba el pasto en una vivienda sin percatarse de que había un panal dentro de un poste de luz, de donde salieron enfurecidas, según el relato de la propietaria de la vivienda, Susana Valenzuela.En diálogo con El Territorio, recordó: “Fue muy rápido, cuando nos dimos cuenta las abejas invadían por todos lados, era imposible escapar. El perro estaba en su cucha y lo teníamos atado, fue forrado de los insectos que le picaron por todo el cuerpo”.En ese momento, un vecino intentó desatarlo y también sufrió picaduras, pero “no podíamos llegar al animal que a las pocas horas murió, ya que no podíamos salir a socorrerlo porque por donde mirábamos había abejas, fue un momento muy feo”, lamentó Valenzuela.Además del joven que se encontraba trabajando en el patio de la casa, una pareja que pasaba por la zona fue picada por las abejas. “Necesitamos que nos ayuden a sacarlas de ahí”, pidió la mujer quien comentó que tiene un comercio en el barrio y teme que el insecto llegue a sus clientes.Por otra parte, El Territorio dialogó con el cuidador del club, Demecio López Chávez, quien asistió al joven: “Yo estaba limpiando la pileta del club y había chicos que estaban decorando el club porque había un evento, ellos me avisaron que cayó un hombre en el pasto y cuando me acerqué vi que tenía la cabeza llena de abejas y aguijones por todos lados, ya no hablaba, su cabeza se comenzó a hinchar mucho y no recordaba su nombre”.El hombre relató que tiempo después llegó la ambulancia fue llevado emergencias y con él ya son tres son las personas que terminaron en el hospital a causa de las picaduras.Además, según trascendió, en el transcurso del día otro niño de la zona fue picado.En el mes de octubre, a media cuadra de la casa de Susana tres perros habían muerto picados por abejas.También varias personas también habían sufrido picaduras, aunque no fueron tan severas como el joven cortador de pasto, quien gracias al rápido accionar de los vecinos y ambulancia del hospital local logró recuperarse.