A un mes del misterio, sigue la búsqueda del adolescente en San José - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020 | 07:34hs.

Las tareas de búsqueda de Cesar Daniel Tizato continúan en la localidad de San José. La Policía de Misiones junto a la comuna intensifican a diario la búsqueda del joven de 16 años César Daniel en los campos de la Rosita e inmediaciones.





"Ya transcurrieron 30 días de la denuncia que efectuó su madre en la comisaría local y desde ese día los rastrillajes se llevan a cabo por diversos sectores de montes y lagunas con efectivos de diversas comisarías y unidades especiales que se dedican a pleno a dar con el adolescente", se recuerda este lunes 28 de septiembre de 2020.





Cesar Daniel Tizato es de tez morena, delgado, mide aproximadamente 1.55 metros de altura, tiene cabellos cortos negros. Al momento de su desaparición vestía una campera negra con capucha, un pantalón negro, alpargatas del mismo color y llevaba una mochila rosa.





Cualquier información sobre el menor se solicita dar aviso a las líneas gratuitas de emergencia 911 o 101.





La madre

"Él no salía, sólo por acá con amigos pero no era de salir lejos y si lo hacía me avisaba pero a dormir nunca faltó, es una cosa muy rara. Ahora estoy un poco más calmada porque me entregué a Dios pero es muy raro porque él no se llevó documentos, ni ropa, ni dinero, él sólo jugaba", contó su madre, Marisa Ester Da Rosa, durante la semana pasada a El Territorio.

"Estamos con fuerzas, aguantando toda esta lucha gracias a Dios pero el dolor es muy grande. Estoy muy preocupada porque no era de irse lejos y era muy pegado a mi. El dolor es grande que justo en su cumpleaños no poder estar con él pero sólo queda confiar en Dios".