A un año del accidente de Sergio Denis: desconectado del mundo

Jueves 12 de marzo de 2020

Ayer se cumplió un año de la trágica caída de Sergio Denis (70) en una fosa, mientras brindaba un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

Asistido en Alcal, una clínica de rehabilitación integral en Buenos Aires, sus hermano Carlos y Nora una amiga de la familia, dejaron de lado el hermetismo que vienen teniendo hace meses para contar cómo se encuentra el cantante en la actualidad.

Antes de poner la palabra de los familiares de Sergio Denis en Nosotros a la Mañana, Ariel Wolman señaló: “Hoy Sergio abre los ojos, pero no pueden asegurar qué le está pasando en el cerebro”, dijo el panelista. Luego le puso play al duro testimonio de Carlos: “Buenos días, hoy se cumple un año del episodio que le ocurrió a Sergio en el teatro Mercedes Sosa, en Tucumán, y, lamentablemente, lo único que podemos informar es que él continúa exactamente igual que en ese momento. Su físico está bien. Él no necesita ayuda exterior para vivir, pero su cerebro sigue desconectado con el mundo real. Estamos todos los días, de este año que ha pasado, viviendo lo mismo”.

Acto seguido, Tomás Dente puso al aire el mensaje de Nora, esperanzada con la recuperación: “Este es un día duro para nosotros, para toda la familia y para él que la está luchando. Es un año larguísimo, con muchas preguntas. Lo único que nos queda es la esperanza”.

Desde su caída en Tucumán, Sergio Denis está permanentemente acompañado por un círculo afectivo cercano y pequeño. Sus hijos, su ex mujer Mirta, Carlos y Nora, que se turnan para estar a su lado en la clínica. Su entorno familiar le acerca distintas motivaciones para acelerar su recuperación. Abre los ojos, escucha radio y música. Si es consciente de aquello que desde el exterior le transmiten, es un misterio. Pero se han notado avances. Diego Colombo, abogado y amigo del artista, contó que “su estado de salud ha cambiado favorablemente, muy poquito, pero favorablemente”. Y amplió: “Sigue en coma de todas maneras, pero no retrocede, y poquito a poquito está mejor. Ahora lo sientan en una silla de ruedas y antes eso no se podía hacer. Tiene una mejoría. Abre los ojos y tiene una mirada un poquito más comprensiva. No tiene respuestas como cualquier persona sana pueda tener. Los enfermeros hablan de que ven mejoras. Ahora siempre tiene una radio escuchando música, y ven que tiene otra respuesta. Está muy bien atendido psicofísica y psicodinámicamente. Cuando el cerebro le dé esa chispa que todos tenemos, esperamos que Sergio vuelva a ser lo que era”.

El hombre que alguna vez enfrentó a la muerte cara a cara sigue presentándole batalla. Por eso, doce meses después de esa caída fatídica, entre sus seguidores y todos lo que lo quieren bien la esperanza en su recuperación se mantiene intacta.