A tres semanas de su habilitación, balance positivo para las caminatas

Lunes 1 de junio de 2020

Con información de corresponsalías Eldorado, Puerto Iguazú, Puerto Libertad e Irigoyen

Ayer se cumplieron 72 días desde que se inició la cuarentena en el país, más de dos meses en los que la vida de los argentinos cambió para siempre frente a la llegada del coronavirus. No obstante, las autoridades provinciales y sanitarias evaluaron la situación y decidieron flexibilizar algunas actividades, acorde a los lineamientos de Nación.Una de ellas tuvo que ver con las salidas recreativas que habilitó la provincia el domingo 17 mayo, en cuya prueba piloto para menores de 60 en Posadas, salieron a la Costanera unas 14.000 personas en dos días. Los municipios se fueron adhiriendo a la medida y 34 de ellos adoptaron las recomendaciones y habilitaron los días y los espacios de sus ciudades.Por su parte, los mayores de 60, por ser de la población de riesgo, tienen asignado los miércoles. En la primera salida en la ciudad capital fueron 1.500, en tanto, en las otras localidades la propuesta no tuvo tanto éxito, en algunos casos porque el clima no les favoreció.“El balance lo definiría como muy positivo. Primero porque la gran mayoría de las personas cumplió con las condiciones y los requisitos para hacerlo y eso significó un alivio para esta cuarentena que lleva más de 70 días. Significó una salida de salud para la gente”, sostuvo al respecto, Carlos Arce, vicegobernador de la provincia en diálogo con El Territorio.Arce también explicó que todas las semanas, la autorización de las caminatas están sujetas a las condiciones sanitarias así como también a las condiciones climáticas. Ayer, por ejemplo, en Posadas fue suspendido por lluvia, al igual que en Eldorado, Montecarlo y Bernardo de Irigoyen.Así lo explicó: “Nosotros hacemos dos tipos de balance: el de si la gente cumplió con las medidas al momento de salir y el otro que tiene que ver con la cuestión sanitaria, que se da como mínimo entre cinco y siete días después de esta flexibilización que es cuando pueden aparecer los síntomas y saber si hubo un contagio o no”.En esa misma línea agregó: “La idea es siempre que las decisiones sean cuidadosas y dinámicas como es la enfermedad. La gente tiene que entender que si esto sucede son cosas que pueden volverse para atrás como pasa en cualquier lugar del mundo”.Si bien ayer se suspendieron las caminatas recreativas en Montecarlo debido al mal tiempo, la evaluación de las autoridades locales es positiva dado que los vecinos respetaron los protocolos.Las caminatas se están realizando en los tres circuitos biosaludables, mientras que para los mayores de 60 se habilitaron las tres avenidas principales. Es así que desde el sábado, menores de 60 años podrán salir todos los días de 8 a 11 y de 15 a 18; y aún no se programan nuevas salidas para los adultos mayores.“La verdad que la gente toma conciencia. Los días de caminatas nos apostamos con puestos de salud en los circuitos y el día destinado a los mayores de 60 en un sector de la avenida El Libertador. Tenemos alcohol en gel, medimos la presión y barbijos por si alguien no tiene”, manifestó, Sergio Fariña, responsable de APS municipal.Por otra parte, desde el sábado se habilitaron las prácticas deportivas, salidas en bicicletas y los gimnasios. En el caso de estos últimos iniciarán sus actividades el lunes. “En cuanto a los deportes sólo arrancaron padel y las salidas en bicicleta en los circuitos propuestos por el momento, los demás se preparan para iniciar el lunes de 8 a 18. Cada disciplina determinará en qué horarios van a funcionar en esa franja”, explicó, Jorge Benítez, director de Deportes.Adrián Nolazco es una de las personas que aprovechó la flexibilización para volver a montar su bicicleta ya que suele participar en competencias de mountain bike. “Cuesta acostumbrarse a usar barbijo, acomodarlo para que no moleste, no se empañe los lentes y no tape los ojos. Pero salir es un algo sin igual, las sensaciones de estar en calle no tiene parámetro con el entrenamiento en bici fija o con rodillo”, sostuvo.La primera semana de caminatas recreativas en Puerto Iguazú se llevó adelante con total normalidad, los ciudadanos respetaron los días y horarios, al igual que la segunda pero con mayor concurrencia. No obstante, la tercera presentó ciertas complicaciones debido a la confusión que se generó ante la aprobación de las prácticas deportivas.Si bien desde la Municipalidad de Iguazú se dieron a conocer en detalle los días y horarios de las actividades recreativas y de las prácticas deportivas, la mayoría de las personas no prestó la suficiente atención y se mezclaron ambos grupos. Incluso, un grupo de jóvenes skaters aprovecharon la confusión y se reunieron en la plaza San Martín para llevar adelante una práctica que no está incluida en los deportes habilitados.Según el cronograma de actividades deportivas y caminatas recreativas, el sábado por la mañana los ciclistas y todos aquellos que disfrutan de un paseo en bicicleta estaban habilitados para circular solamente por la mañana de 10 a 12, por tres circuitos: 600 Hectáreas Selva Yryapú, Costanera Eduardo Arrabal y autovía de acceso a la ciudad.Es así que por la tarde, de 14 a 17, solamente los adultos mayores de 60 años tenían vía libre para realizar las caminatas recreativas.El cronograma busca que los mayores adultos no tengan contacto con los más jóvenes y así resguardar su salud. Sin embargo, en la tarde del sábado se pudo observar personas de diferentes edades caminando, trotando y en bicicleta sin respetar los horarios, aunque todos cumplieron con el uso del barbijo respetando las distancias.Las caminatas recreativas para adultos mayores están habilitadas solamente los sábados de 14 a 17, y las personas entre 16 a 60 años podrán disfrutar de las caminatas y de las salidas a correr solamente los domingos de 9 a 12, quienes finalicen su DNI en número par, y por la tarde de 14 a 17, los impares.Por su parte, el ciclismo y los paseos en bicicleta están limitados a los días martes de 14 a 17 y los sábados por la mañana de 10 a 12; en tanto, las restantes disciplinas deportivas se podrán practicar todos los días de 8 a 20.En algunos barrios más alejados de la Ciudad de las Cataratas se observan a muchos niños en las canchas de fútbol y el porcentaje de personas que utilizan el barbijo disminuyó considerablemente en los barrios donde el control policial es más reducido.En Bernardo de Irigoyen hasta el momento no tuvieron tanto éxito las caminatas. Para los adultos mayores se habilitó hace dos semanas y muy pocas personas se presentaron en el horario de 13 a 17. El recorrido se hace todos los jueves en el Parque Temático y Ambiental de la Integración.Las caminatas para personas de 18 a 60 años están habilitadas en Irigoyen desde el fin de semana pasado, pero ayer por las condiciones climáticas se suspendió, aunque sí se pudo hacer el lunes 25 de mayo con la participación de unas diez personas. Los horarios para estas caminatas son de 15 a 17.30 los sábados y domingos, mientras que los feriados son de 8 a 11 y de 15 a 17.30.Puerto Libertad, por su parte, amplió los horarios de las caminatas recreativas. Hasta ayer eran solamente los sábados y domingos, mientras que a partir de hoy será de lunes a viernes de 9 a 11 y de 13 a 15, para los mayores de 60 años. En tanto, los menores de esa edad podrán hacerlo también de lunes a viernes, pero de 9 a 11 y de 15 a 18.Las caminatas serán en el Paseo de la Salud, el Sendero del Caminante y el Estadio Municipal Balbino Brañas. El protocolo prevé que los menores tienen que ir acompañados de sus padres, deben registrarse con integrantes de la dirección de deportes, y por sobre todo cumplir estrictamente con las medidas de distanciamiento social, uso obligatorio de barbijo y cada uno debe llevar su botella individual de agua.A pesar de que las condiciones climáticas no favorecieron las salidas recreativas para adherir a las actividades deportivas permitidas, desde hace unos días Jardín América tuvo varios caminantes, ciclistas y corredores en las calles y sitios habilitados que de todas maneras hicieron ejercicios.Las caminatas están permitidas en las seis zonas establecidas y se deberán hacerlas en los circuitos más próximos a su domicilio.Al respecto, el profesor Matías Quiroz, director de Deportes, sostuvo que “la gente está cumpliendo los protocolos y respetando el distanciamiento. Si siguen así podremos seguir ampliando actividades y espacios en el futuro”.En el caso de las salidas en bicicleta, los menores de 10 años pueden circular en las seis zonas establecidas para la caminata, los mayores de 10 años en zonas rurales del municipio y respetando los 20 metros entre cada uno.En el caso de los corredores, lo pudieron hacer por zonas rurales y respetando los diez metros entre uno y otro.El balance sobre las caminatas recreativas llevadas hasta el momento en Eldorado es positivo ya que la gente tomó los recaudos necesarios en cada uno de los horarios y días estipulados.El director de Deportes del municipio, Gustavo Martín, se mostró satisfecho con el comportamiento de la gente en las caminatas realizadas, sobre todo con la autorización de los mayores de 60 años. “El protocolo salió sobre la hora pero la repercusión fue muy buena, y la gente cumplió con las medidas sanitarias dispuestas en el protocolo”, resaltó.Las personas de 16 a 60 años pueden utilizar alguno de los diez circuitos habilitados en la ciudad para realizar las caminatas los domingos de 9 a 12, esto es para quienes tengan terminación par del DNI; y de 14 a 17, los impares.Los adultos mayores tienen permitido caminar cualquier día de la semana entre las 13 y las 17, para lo cual se habilitaron tres circuitos, y se recomienda no desplazarse más de 500 metros de su domicilio.El municipio instaló puestos de salud en los circuitos habilitados con el fin de monitorear los problemas que pudiera surgir en cuanto a la salud de las personas, y además estos puntos están controlados por agentes de Policía e inspectores que resguardan el cumplimiento de los protocolos establecidos.