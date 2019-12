A tres años del crimen de Irma su familia volvió a movilizarse

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Familiares y amigos de Irma Ferreyra Da Rocha, la mujer de 47 años que falleció el 17 de diciembre de 2016 en el hospital Ramón Madariaga luego de ser golpeada y empalada en Garupá, marcharon ayer por la tarde por las calles de Garupá para recordar el tercer aniversario de lo ocurrido y para continuar con el pedido de justicia por el aberrante hecho.La movilización se concentró cerca de las 17.30 en el túnel de la ex garita, frente a la feria La Economía en donde con carteles los presentes caminaron por varios minutos para pedir que el juicio contra el presunto homicida; Alejandro 'El Porteño' Esteche (29), se realice lo antes posible.Silvina, hija de la fallecida, comentó a El Territorio que la marcha fue una forma de volver a instalar el caso y que el expediente no quede en los archivos judiciales."Estoy muy agradecida de mis compañeros y de mis familiares. Siempre hace bien sentir su apoyo en estos momentos. Siempre vamos a buscar que esto no quede en el olvido", comentó la mujer.El único detenido por el hecho continúa tras las rejas con prisión preventiva por “abuso sexual calificado con muerte resultante” y en noviembre del año pasado, el juez Carlos Giménez, titular del Juzgado de Instrucción Siete solicitó la elevación a juicio de la causa.Según comentó Silvana, se espera que para mediados del año próximo pueda llegar a concretarse el juicio.