“A Riquelme lo hubiera boxeado de lunes a viernes”

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Maradona volvió a marcar diferencias con Riquelme. Más allá de que la pasión de Boca une a los dos ídolos, hay muchas otras cosas que los pone de veredas diferentes.“Si hay una cosa que valorar de Riquelme es que nos dio títulos. No me importa lo del vestuario. Porque yo en el vestuario no estaba. Me contaron que hacía esto, lo otro. Si yo estaba en el vestuario, él no lo hacía. Yo lo boxeaba de lunes a viernes. El sábado lo dejaba descansar. Y que el domingo que fuera a la cancha a jugar. Esos son códigos que tenemos los futbolistas”, tiró Maradona.