A raíz de la pandemia, la pobreza subió al 40,9 por ciento en el país - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

La pobreza en el país aumentó al 40,9% en el primer semestre de 2020 desde el 35,4% registrado en el mismo período del año anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en medio de una crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus. De este modo, si se efectúa una proyección a nivel nacional, alrededor de 18.500.000 habitantes se encuentran en situación de pobreza.En la primera mitad de este año, el nivel de indigencia creció a un 10,5%, frente a un 7,7% del primer semestre de 2019 y un 8% de la segunda mitad del año pasado.De acuerdo a los datos oficiales, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 25.759 pesos, mientras la Canasta Básica Total (CBT) promedio del mismo grupo de hogares, que determina la línea de pobreza, alcanzó los 43.785 pesos, por lo que la brecha se ubicó en el 41,2%, el valor más alto de la nueva serie que construyó el Indec de Jorge Todesca en 2016. Por lo tanto, no sólo se incrementó la pobreza sino que la situación de las personas pobres se agravó aún más.La región con mayor incidencia de la pobreza en el primer semestre fueron el Nordeste (NEA) -Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa-, que alcanzó el 42,8 %, seguida por el Gran Buenos Aires con un 41,6%, Noroeste -La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy- un 40,7%, Pampeana un 39,8%, Cuyo un 39,5% y la Patagonia un 37%.Los aglomerados urbanos con mayor pobreza son: Concordia, con 52,2%; Gran Resistencia, 48,7%; Salta, 45,5%; Viedma-Carmen de Patagones, 43,5%; Santiago del Estero, 42,9%; Gran Santa Fe, 42,6%; y Formosa, con 42,4%.En tanto, la ciudad de Posadas se ubica por debajo del promedio nacional, con un 38,1% de personas en situación de pobreza, mientras que la indigencia representa el 5,1 de ciudadanos.Como resulta esperable por el contexto económico que se agravó con la pandemia, en ninguno de los 31 aglomerados bajó. Donde menos subió fue en Neuquén, un 0,5 puntos porcentuales, y en Ciudad de Buenos Aires, 2,7 puntos porcentuales.En comparación con el primer semestre de 2018, la pobreza era de 27,3%, por cuanto el indicador de personas que no pueden acceder a una canasta básica total -bienes y servicios- trepó más de ocho puntos porcentuales en doce meses. Además, la indigencia se ubicaba en el 4,9 por ciento.Con estos números, la pobreza se ubicó algo por debajo del 45% que había estimado la Universidad Católica Argentina (UCA) para fines de abril. Según la UCA, la caída de los ingresos laborales de los hogares de clase media baja fue lo que disparó este indicador, a pesar de que la inflación se mantuvo controlada y la canasta básica subió incluso por debajo del nivel general de precios.Una muestra del impacto que el coronavirus provocó sobre los ingresos de los argentinos lo brindó hace una semana el Indec cuando informó que la tasa de empleo bajó casi 9 puntos interanuales hasta el 33,4% sobre la población total, en el segundo trimestre, lo cual implicó una pérdida de 3,9 millones de puestos de trabajo respecto del mismo período de 2019.Una porción significativa de los individuos que estaban ocupados en el segundo trimestre del año pasado ahora pasaron a formar parte de la población inactiva, que incluye tanto a las personas que no están en condiciones de trabajar como a aquellas “desanimadas” que no están buscando trabajo.El informe del Indec reflejó que el impacto de la pandemia en el empleo fue más fuerte en los asalariados sin descuento jubilatorio, a la vez que afectó relativamente más al sector privado, en general, y a algunos sectores en particular, como el de restaurantes y hoteles, la construcción y el servicio doméstico.En cuanto a la desocupación, que trepó al 13,1% en términos generales, la mayor suba interanual se dio en el grupo que ya era el más golpeado: en las mujeres jóvenes, de hasta 30 años, donde la tasa trepó desde el 23,6% hasta el 28,5%.El gobierno de Mauricio Macri se había despedido con una pobreza del 35,5%, lo cual significó un aumento de casi 10 puntos en comparación con el segundo semestre de 2017, cuando el indicador alcanzó el nivel más bajo de la serie actual del Indec.