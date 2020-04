¿A qué se debe tanta desobediencia civil?

Jueves 9 de abril de 2020

Por Jorge Ferrari jyferrari39@gmail.com

Hay un rasgo que los argentinos tenemos muy arraigado, inconscien-temente. Es la reiterada falta de acatamiento de las disposiciones civiles de convivencia. No manejar habiendo tomado alcohol, no pasar luces rojas de los semáforos, no andar de contramano o a alta velocidad, no arrojar la basura en cualquier lado, no juntar las cacas de nuestro perro en la vereda o no cruzar la calle mirando nuestro celular.

Creo que este comportamiento se debe principalmente a la falta de formación cívica, a lo que contribuye la desaparición de la materia Instrucción Cívica en la escuela secundaria y posteriormente –para los varones– la abolición de la conscripción.

La instrucción cívica nos inculcaba no sólo cómo es la vida civil en democracia: el respeto de las jerarquías sociales e institucionales, el respeto por los símbolos nacionales (además de su conocimiento), las letras de las canciones oficiales argentinas (Himno Nacional, canciones al izar o arriar la bandera en actos públicos), sino también lo que el general Perón sintetizó en la paradójica frase “para ser totalmente libres debemos ser esclavos de la ley”; o sea, conocer y respetar las normas civiles, nacionales, provinciales y municipales (leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc.), así como respetar a funcionarios o representantes institucionales y políticos.

El hábito de la desobediencia civil se ejemplifica con los recientes casos del grupo de rugbiers que cometieron el homicidio del joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, que lo golpearon y dejaron tirado en la vereda, o el joven que retornaba del exterior, de un país con alto riesgo de coronavirus y ocultó sus síntomas de coronavirus, asistió a un cumpleaños en Moreno, provincia de Buenos Aires, tomó contacto con numerosas persona, contagió a varias y determinó la muerte de su abuelo. También el acto de autoridades jujeñas que mandaron a Buenos Aires un ómnibus cargado de extranjeros y unos pocos argentinos sin autorización de autoridades nacionales en época de vigencia del decreto de control y aislamiento de sospechosos de coronavirus.

Debo mencionar que también actúa como pantalla de ese comportamiento la idea de impunidad que tiene cierto sector social, al suponer que será respaldado por prestigiosos abogados defensores, recursos económicos suficientes y una justicia no tan eficaz.

Otro rasgo argentino –lingüístico– es el mal uso del concepto “poder” o “puedo”, ya que usualmente decimos “no se puede andar de contramano” o “no se puede pasar luz roja en el semáforo”, etc., ya que la forma correcta sería “no se debe andar de contramano”, “no se debe pasar la luz roja en el semáforo” o “no se debe copiar en los exámenes”, etc. Este rasgo nuestro denota un débil sentido del “deber”, con extensión en el “deber ciudadano” de cumplir la ley.

El filósofo I. Kant define el deber como “la necesidad de una acción por respeto a la ley”. En este caso ocurre que el fundamento de la determinación de la voluntad de hacer o no hacer algo, no es la inclinación, sino la ley moral misma, del lado objetivo, o el respeto, del lado subjetivo.

El concepto de poder –sociológico, ya que el poder se ejerce sobre otros seres humanos–, tradicionalmente la representación simbólica del ejercicio del poder, ha sido relacionada como un mecanismo cuya función está ligada a reprimir. El poder es aquello que dice que no, cuya operación fundamental se presenta como un acto de palabras que enuncia la ley a través del discurso de la prohibición, situación que ha sido así aplicada a todas las formas de sociedad y a todos los niveles de sometimiento. Es clara la representación del ejercicio del poder como un fenómeno de dominación donde existe una estructura compuesta por dominantes y dominados. Sin un componente moral o cívico, cualquiera puede pensar: “¿cómo no se puede?… ¡yo sí puedo!”, haciendo prevalecer el individualismo sobre lo social de toda norma cívica.

Hay una conocida frase que expresa: “Cuando un argentino va a Brasil, maneja como una señorita”. Y así es: respeta la doble línea amarilla de las rutas, no se detiene sobre la senda peatonal, respeta los radares, etc. etc. ¿Por qué? Porque teme a las leyes brasileñas. ¿Algún argentino ha intentado coimear a un agente de la Policía Rodoviaria? Difícil, porque sabe que además de la multa probablemente será conducido a detención. ¿Es así como este conductor se comporta en Argentina?

Por otra parte, pueden observar que en Brasil casi no hay colas en los bancos y además las filas no se ordenan por cordones como acá; simplemente con las sendas pintadas en el suelo de los bancos, que ningún brasileño osa saltar para ganar algún puesto. Creo que esto implica que el brasileño medio tiene más conciencia cívica que el argentino medio, comenzando por el temor a la ley.

Esta es otra cosa que debemos cambiar. Comenzar a temer la ley y cumplirla, desarrollar nuestra conciencia cívica; aprovechemos cumpliendo la actual obligación de quedarnos en nuestra casa para no correr riesgo de muerte por la epidemia de coronavirus.