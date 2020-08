A punto de concretar uno de sus grandes sueños

Miércoles 12 de agosto de 2020

Dicen que a veces cuando uno sueña en voz alta, los sueños pueden llegar a hacerse realidad. Y eso aparentemente es lo que le pasó a Raúl Martínez, más conocido como Yacaré Manso, el cantor santotomeño que se abre camino en Buenos Aires.Días atrás en un posteo en las redes sociales Yacaré dijo: “Mi sueño es tener un colectivo para salir de gira con toda la banda”, y al poco tiempo sus seguidores se toparon con la noticia de que ese sueño se cumplió.“Uno de los chicos de la banda que toca conmigo, que leyó el post, me escribe y me dice ‘hagamosló, tengo un dinero para invertir’. No lo podía creer. Decidimos no comprar el colectivo, porque después mantenerlo es mucho. Así que lo alquilamos para hacer una gira por el Litoral, para llevar música a las escuelas, a las plazas, a los teatros”, contó emocionado.La idea de la gira que ya están proyectando para principios de 2021 es que irá acompañada por una acción ambiental “con la idea de la reforestación de árboles nativos”. “Yo estoy trabajando mucho a nivel ambiental, no solamente desde la música sino también con acciones concretas. Hace poco sacamos una canción con León Gieco, a favor de los bosques nativos de la región y en contra de los desmontes. En esto estamos con la gente de Bosques Nativos, que es una ONG que trabaja por la reforestación de árboles nativos, sobre todo en Misiones. Haremos plantación de árboles durante el viaje, y vamos a hacer un documental. Vamos a ir con cámaras para registrar todas las visitas”, agregó Yacaré.Inspirado en la travesía encarada por León Gieco, que llevaba por título ‘De Ushuaia a la Quiaca’, Raúl y su banda realizarán su gira pero reducida a la zona litoraleña por su proyecto e identidad principalmente.“En eso estamos embarcados. La idea es hacerlo en enero o febrero, depende de cómo siga todo esto. Estimo que para enero o febrero ya van a estar habilitados los viajes. La idea del proyecto no es salir a ganar dinero con la música, sino poder sustentar el viaje, con la música, claramente. Pero a través de la ayuda de personas que van a sumarse seguramente, algunos municipios van a colaborar, ya estoy armando la logística”, puntualizó. “Sale o sale, estamos recontra felices”, deslizó.El objetivo principal de Yacaré Manso y su banda es llevar la música a los pueblos, registrar visualmente el viaje entero, grabar a músicos de los lugares donde vayan parando, acentuando la importancia de la conciencia ambiental. La travesía arrancará partiendo de Buenos Aires, y su primera parada será Entre Ríos (Diamante y Paraná), luego Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.En total será un equipo de 12 personas el que emprenderá la travesía, dedicados exclusivamente a la música y al medioambiente.“Fiel a los pasos de mi máximo referente, León Gieco, decidí hacer este viaje por el litoral para regalar música. Es un viaje sin fines de lucro. Una especie de ‘De Ushuaia a la Quiaca’pero Mesopotámico!”, expresó el santotomeño.