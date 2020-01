A prueba y error

Domingo 19 de enero de 2020

Guaraní sigue probando esquemas de cara a lo que será el debut en el torneo Regional y ayer, en un nuevo amistoso de pretemporada, no tuvo el resultado esperado ante La Picada, aunque si probó varias variantes de cara al primer encuentro del certamen.

El conjunto de Villa Cabello también está en su etapa de preparación para el Regional y logró una buena victoria por 1-0 en el encuentro de los titulares y los dueños de casa festejaron, por idéntico marcador, en el encuentro de los suplentes.

Manuel Dutto decidió mandar a la cancha a tres ‘5’ con características similares. Raúl Poclaba, Miguel Nievas Escobar y Miguel Comes empezaron en el mediocampo franjeado, pero la idea del DT no se plasmó en el campo de juego. Poclaba y Comes se chocaron mucho (ambos juegan de manera similar) y por ende la Franja no tuvo el fútbol necesario para doblegar a un equipo al que superó de manera física.

Enzo Bruno primero y Chipi Vera después fueron los encargados de generar juego y ambos tuvieron como referencia de área a Leandro Zárate. La Chancha tuvo pocas ocasiones y desperdició la única clara con un cabezazo desviado, aunque al delantero le faltaron oportunidades para volver a marcar en esta pretemporada, tras el gol al seleccionado de Encarnación.

Diego Pave, Juan Cabrera, Mauricio Ocaño, Benjamín Benítez, Héctor Millán, Miguel Nievas Escobar, Raúl Poclaba, Miguel Comes, Leonardo Piris, Enzo Bruno y Leandro Zárate fueron los elegidos por Dutto para los primeros 60 minutos de fútbol. Luego tuvieron su oportunidad Nicolás Portillo (por Ocaño), Nahuel Pintos (por Nievas Escobar), Leandro Ferreira (por Comes), Chipi Vera (por Piris), José Dujaut (por Poclaba) y Pablo Reis (por Zárate).

Dutto cambió de dibujo, mandó a Dujaut al medio y jugó sin un ‘9’ de área como Zárate, pero el gol llegó del lado de La Picada. Gustavo Martínez quiso mandar un centro y la pelota se le coló a Diego Pave, de gran primer tiempo, por el segundo palo. El tanto no reflejó lo sucedido en el campo de juego, pero sí marcó una falencia de Guaraní: las llegadas por los laterales.

Si bien fue un partido de pretemporada, a Guaraní le costó plasmar esa jerarquía que tiene por nombres y La Picada aprovechó un error rival para quedarse con el amistoso.

Diferente fue la historia en el segundo encuentro. Allí la Franja dominó de principio a fin. Aunque no tuvo un gran nivel de juego, el conjunto local hizo pesar su mejor preparación y su buen pie ante el Tren del Oeste, que puso en cancha a un equipo menos agresivo que el primero.

En esos 60 minutos (se jugaron dos tiempos de 30’), Ulises Silveira anotó el único tanto y le dio la victoria a la Franja, que ya piensa en lo que será el debut en el Regional ante Nacional en Puerto Piray.

Por su parte, La Picada probó a casi todo el plantel y tendrá una semana más que Atlético Posadas y Sporting, sus rivales en la zoma 6 de la región Litoral Norte, ya que quedará libre durante la primera fecha.