A pleno la preventa de paquetes turísticos de cara a la reapertura

Martes 26 de mayo de 2020 | 03:00hs.

En cifras 300 visitas diarias tiene la plataforma Viajá por Misiones que busca fomentar la compra anticipada. Se sumaron a este sitio 120 emprendimientos.

Protocolo para parques provinciales y atractivos

Desde el viernes 22 de mayo está vigente Jujuy para jujeños, es decir, un plan de reactivación para el sector turístico, tan golpeado por la pandemia. Esa experiencia hace que otras provincias con características similares - el turismo como motor económico-, observen con especial interés.Al día 67 de la cuarentena, dispuesta por el gobierno nacional, Misiones está en pleno proceso de armando de protocolos sanitarios para los emprendimientos y a la espera de la autorización del gobernador, Oscar Herrera Ahuad. Mientras las expectativas van en aumento a medida que hay más flexibilización y reapertura de actividades, desde el Ministerio de Turismo destacan el funcionamiento exitoso de viajapormisiones.com y anticipan que en junio volvería el “turismo doméstico”El obereño Tony Lindstrom, subsecretario de Turismo de la provincia contó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: “Entendemos que en una próxima etapa, cercana, se comenzará a habilitar la circulación interna, doméstica, provincial para disfrutar de nuestros enormes espacios naturales. Para eso trabajamos en forma conjunta con nuestros emprendedores el protocolo Destino Seguro que maneja el Ministerio de Turismo, que nos permitirá a los misioneros disfrutar mucho más de nuestra provincia”.“Estamos a la expectativa de la palabra y anuncios del gobernador. Lo primero que está previsto en el sector turístico que comience a funcionar con un marcado protocolo los restaurantes que permitirá el retorno de muchos puestos de trabajo. Además lo que sería un turismo doméstico con protocolos que fueron puestos a consideración del Ministerio de Salud Pública, de Gobernación”, agregó el funcionario.“Viaja por Misiones es como una especie de Booking Misionero, y tuvo un éxito, es un buscador de atractivos que nos permitió tener un montón de visitas e incluso muchas compras de paquetes a un año, con precios promocionales. Mediante esa página el turista puede aprovechar muchas promociones, hay una gran cantidad de ofertas y se seguirá volcando promociones: alojamientos, agencias, emprendimientos de turismo aventura”, explicó Lindstrom.La estrategia está enmarcada en la campaña “Compra hoy, viaja mañana”, tiene un plazo de un año para que el cliente pueda aprovecharla. “Adquiriendo ahora, pagando ahora esas ofertas, permite también un ingreso a nuestros emprendedores y hay tiempo de hacerlo efectivo de aquí a un año. Ya en el mes de junio se irá habilitando el turismo interno, está en manos del gobernador quien destacó que en lo referido al sector gastronómico habrá anuncios. En junio tendremos una primera apertura”, insistió el subsecretario.La plataforma digital que fomenta la Provincia ofrece 120 emprendimientos, cuyps precios van, por ejemplo, cabañas en Oberá para dos personas desde 800 pesos o bien, en Salto Encantado para 3 personas por 1950 pesos por día. También hay alojamiento de 3.500 pesos o hasta 6 mil, los precios varían dependiendo del lugar y las comodidades.“Tenemos que potenciar el turismo doméstico mientras nuestras fronteras continúen cerradas. Esa página tendrá un éxito pleno y el turismo estará demandando este tipo de salidas. Se ofrece a precios muy económicos garantizar un paseo”, deslizó.“Tratando de recuperar el énfasis en el desarrollo turístico, apuntando a un trabajo de mayor cercanía con los municipios de la provincia queremos sumar a los actores. Queremos trabajar y desarrollar una provincia con experiencias turísticas donde todo lo multisensorial se vea mucho más todavía, con mayor disfrute y aprendizaje. Estamos potenciando esa idea con los municipios, con talleres virtuales”, indicó el funcionario de la cartera turística.Consultado sobre la reapertura de los parque provinciales, respondió: “la Subsecretaría de Parques, dependiente de la cartera turística, trabaja en la Cruz de Santa Ana, Parque Moconá, Y Parque Provincial Salto Encantado viendo los protocolos sanitarios que establecen para cada eslabón distanciamiento social y cantidad de ingresos”.“La semana que pasó el Ministerio Turismo estuvo en Iguazú y en El Soberbio. Hoy por hoy, lo que más estamos dando a conocer son las alternativas de ayuda económica para el sector, esperamos definiciones del Ministerio de Turismo de Nación, se espera una importante suma para sostener en este tiempo tan difícil”, añadió.“La recuperación del turismo también va a ser lenta y habrá que asistir durante un largo tiempo al sector hasta que se abran todas las posibilidades”, reconoció.La Subsecretaría de Parques, dependiente del Ministerio de Turismo de la provincia ya cuenta con un protocolo para parques provinciales, atractivos naturales e históricos que espera su aprobación final por parte del gobierno. Contempla dos cuestiones troncales: restringe el número de visitantes y disminuye la duración de paseos.Las reservas y ventas de tickets se realizarán digitalmente, sin excepción, para garantizar el cumplimiento de los límites máximos de visitantes, que se estableció en 200 personas en cada predio y menor cantidad para los lugares específicos que funcionan dentro de cada parque.Para esto, recomiendan la compra previa y un servicio “todo incluido”, evitando demoras y el contacto reiterado al pagar por los servicios. Para ello, son necesarias herramientas digitales como una plataforma para venta online, wifi libre, billeteras electrónicas, posnet y QR, audioguías, aplicaciones para celulares y otras en todos los atractivos.Para permitir que más personas puedan ingresar, se decidió limitar la permanencia en el lugar a entre una y media y tres horas, según cada caso.En el caso de los parques, el turista deberá ingresar con tapabocas, guantes, alcohol en gel y su propia bolsita para guardar sus residuos. Zapato cerrado y ropa que cubra brazos y piernas para evitar picaduras.Una vez adentro, los paseos guiados se limitarán a no más de diez personas por grupo, manteniendo una distancia mínima de dos metros entre cada una. En los miradores sólo podrá haber un visitante cada 4 metros cuadrados.Si la persona presenta una temperatura superior a 37,5°, no podrá ingresar. Superada esta etapa, podrá acceder al sector de boletería, respetando el distanciamiento señalizado, y firmarán una ficha sanitaria con carácter de declaración jurada. Se propone evitar el uso de bolsos, carteras o mochilas que no sean estrictamente necesarios y -si bien serán higienizados periódicamente- el contacto con las superficies metálicas como pasamanos o barandas.En el caso de los Saltos del Moconá, los paseos náuticos se limitarán a la mitad de la máxima capacidad de carga de cada lancha y se deberá desinfectar los chalecos y la embarcación entre paseo y paseo.En las Reducciones Jesuíticas los guías, además de tapabocas, deberán usar protectores faciales.Los recorridos no deberán ser de más de 20 personas separadas dos metros entre sí. El resto de visitantes deberá aguardar en un sector específico al siguiente turno guiado.