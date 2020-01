"A nivel provincial faltan escuelitas para trabajar"

Domingo 12 de enero de 2020

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

El paso importante se dio, pero para que esta causa se sostenga y el futuro del fútbol femenino tenga un panorama de crecimiento en todos los aspectos, hay que hacer fuerte las bases. Muchas de las chicas que hoy son protagonistas de la Liga Posadeña en este histórico momento, fueron formadas por la cantera del Club Huracán, con el trabajo que lleva adelante hace 35 años el técnico José “Chino” Torres.

El DT ponderó la lucha de las mujeres por ser escuchadas e incluso fue una de las voces que mantuvo la discusión sobre la mesa en la Tierra Colorada; aunque por otro lado, sabe que este terreno ganado y muchos otros por conquistar, se mantendrán si el semillero da frutos.

“Hasta ahora creo que soy el único que tiene una escuelita femenina. En el 2000 yo vi el panorama y empecé a trabajar desde las sub 12 en adelante y entrenadores de otros clubes no me hacían caso de que este es el camino y me decían que tenían que jugar las grandes y todavía piensan así”, compartió el Chino.

Luego el entrenador del Globo agregó que “falta a nivel provincial escuelitas para trabajar; hoy los técnicos quieren jugadoras ya formadas. Tengo 35 años en el fútbol femenino y si hoy voy a una cancha, tengo las mismas ganas que desde aquel inicio en formar jugadoras desde niñas. Yo voy, les hablo, las observo y corrijo y eso es de lo que no tienen ganas los demás colegas”.

Como ejemplo, el Chino señaló que “en el equipo de La Picada, que llegó a la final de la Liga Posadeña, de las 15 del equipo, 11 fueron formadas en el club Huracán”.

Para él la clave también es la formación integral de la persona. “Hace unos días viene un papá y me dijo ‘yo te voy a pagar porque quiero que mi nena vaya a probar a River’, pero le dije “señor usted está equivocado… si quiere eso colabore con el equipo. Yo le puedo llevar a River a su hija, pero hay que preguntarse si ella está preparada psicológica, futbolística y físicamente, son muchas cuestiones a tener en cuenta”.

Y vaya si él lo sabrá. Hoy varias de las jugadoras de equipos que juegan el torneo femenino de AFA de Primera División e incluso Yamila Rodríguez y Milagros Otazú, de selección, surgieron de la cantera de Huracán y fue Torres quien con mucha paciencia y amor a lo que hace, hizo que estas chicas cumplieran esa meta, tal vez impensada para esas niñas que jugaban a la pelota en la cancha de tierra del Globo.

“Hay que apuntar a la creación de escuelas para formar a futuras jugadoras para Primera cuando el técnico lo disponga; y a esa niña o adolescente que juega desde 11 años -las mías están preparadas para irse a jugar a Buenos Aires, pero las otras que juegan en su barrio no- hay que enseñarles lo que es extrañar, lo que es el futuro, lo que es cuidarse y estudiar, entre otras cosas, para que el día de mañana si tienen que jugar en algún equipo grande, no tengan que vivir un fracaso de tener que volverse por no saber cómo desenvolverse”.



Fuiste parte de la lucha, ¿cómo vivís este momento tan especial para las mujeres en el fútbol?

En lo personal fue y es muy importante por todo lo que se lucha desde Posadas y con lo que costó llegar… primero para que las chicas queden en clubes grandes, en albergues y lejos de la familia. También fue mentalizarlas que esto que está pasando ahora, se iba a venir en algún momento y pienso que lo que está pasando en AFA, se dio después de la difusión de la protesta de la jugadora Macarena Sánchez y la lucha de Yamila (Rodríguez) -hoy en Boca- ya que también a donde va destaca y busca que el fútbol femenino tiene que ocupar un lugar importante en Argentina.

Lo mismo que Milagros Otazú y Luciana Nievas, también jugadoras que se formaron acá, hicieron su desembarco allá (Buenos Aires) sin saber cuál sería el futuro, pero supieron esperar y luchar a la vez. Esto que está pasando ahora es muy bueno y ojalá siga mejorando.



¿Cuál es tu mirada a nivel local con la creación de la Liga Posadeña?

Yo participé en el 2019 y me parece muy bueno lo que está ocurriendo y es algo por lo que luché muchos años, que las chicas tuvieron su torneo en la Liga Posadeña. Costó mucho, pero también se fue logrando darles espacio a través del buen rendimiento de las misioneras que están en Buenos Aires.

También tengo que decir que es bueno esto de estar en la Liga, pero hay mucho que aprender. Tenemos que juntarnos todos para que el fútbol femenino en Posadas tome el cuerpo que tiene que tener a nivel dirigentes; creo yo que el departamento de fútbol femenino de la Liga Posadeña tiene que estar constituido por dirigentes con historia en el fútbol femenino y que también los técnicos y delegados quieran asumir la responsabilidad de que esto vaya de menor a mayor como está pasando ahora.



¿Cuáles serían los pasos a seguir para el crecimiento que se espera?

Necesitamos más apoyo, porque sé que se vendrán complicaciones por las canchas. Yo había tirado una idea en una reunión que se podría tener en cuenta, como lo había visto en Buenos Aires, y es tener un espacio exclusivo para el fútbol femenino. Mi mayor temor fue y es que cuando Guaraní juegue el torneo Regional, ya no vamos a poder ocupar como hasta ahora la cancha y los equipos femeninos tienen que tener el mismo prestigio y privilegio.

Siempre estamos dependiendo de las canchas… ya anunciaron que no va a haber disponibilidad de algunas para el fútbol femenino este año y yo creo que desde el gobierno y la Liga Posadeña tienen que darles el espacio a las chicas, si no, de nada va a servir todo el esfuerzo que se hizo si ahora no tenemos lugares para competir.



¿Cómo solventan los gastos de la competencia?

La Liga largó nomás el torneo y no tuvieron en cuenta muchas cosas, y que yo sepa no hay ningún dinero destinado para ayudar a los equipos. Hasta el momento todos los conjuntos nos hicimos cargo de la ambulancia, en nuestro caso lo solventamos con la venta de pollo y alfajores; y el club se hizo cargo del seguro y fichaje de las chicas, no sé cómo harán el resto de los equipos. Hay mucho que mejorar y ojalá nos escuchen más.

En la primera la reunión nos dijeron que todos los clubes tienen que tener un equipo femenino y me parece correcto; ahora hay que ver otra parte y es si todos los clubes van a darle el interés a ese equipo femenino; y por otro lado, por qué nos presionaron a todos nosotros y no a Crucero del Norte… o sea que hay muchas cosas que hay por conversar todavía.

A mí una vez me dijeron ‘si Huracán no entra en la Liga no va a poder jugar los nacionales’ y Huracán es el único equipo al que conocen en femenino en la AFA y que da jugadoras a la selección, Borello (el DT del equipo nacional femenino) me agradeció por eso.



O sea que está el espacio ganado, pero falta aún el acompañamiento serio hacia las mujeres en la competencia...

Exactamente, yo no sólo lucho por las chicas de Huracán, lucho por todas y siento que no se les tiene el respeto a las jugadoras . Es como ‘ah, que entren y jueguen’ y no es así; ellas quieren jugar, pero que se las respete, que la gente las vaya a verlas que paguen la entrada, las apoye y ellas están felices con esas cosas. En todos los equipos hay jugadoras que estuvieron en Huracán y están contentísimas por jugar, pero hay otras cosas por resolver.

Y claro que también hay cosas buenas. Hay, por ejemplo, equipos que hoy ya están de pretemporada y eso es muy bueno; no es lo mismo un equipo que antes sólo jugaba en un barrio, a que vayan a entrenar todos los días para jugar en la Liga. Las chicas también están tomando conciencia de que tienen que cambiar la forma y darle seriedad a su juego para que el resto acompañe.



Finalmente, ¿cuándo creés que se va a empezar a ver el crecimiento a nivel local?

El gran salto va a ser cuando vengan técnicos de Buenos Aires a ver a jugadoras que están jugando torneos de la Liga para tenerlas después en sus equipos, ahí va a haber un incentivo más.

Por otro lado, tengo entendido que aparentemente este año va a haber 20 equipos en el torneo de la Liga y por eso mismo creo deberían pensar en largar un certamen de inferiores o sub, como una reserva, entonces se le va dando lugar a las nenas más chicas y el técnico de Primera va a tener un recambio.