A menos clases, más estímulo

Miércoles 5 de agosto de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

“Este hueco de procesamiento emocional, de tantos cambios, va a quedar. Es un hito histórico en la memoria del aprendizaje y emocional que los niños se van a acordar, no me queda duda. No creo que ningún niño se pueda olvidar lo que está pasando, más allá de sus circunstancias”, contempló la psicopedagoga.





A medida que avanzó la cuarentena En el mundo entero los padres se mostraron preocupados por la salud mental y emocional de los más chicos, observando incluso la reaparición de viejos miedos, vuelta a etapas que se creían superadas, entre otros. La Sociedad Argentina de Pediatría publicó recientemente un documento que divide la cuarentena en etapas: un período inicial marcado por “una sensación generalizada de estar de vacaciones, de tiempo libre para jugar y poder estar más tiempo con los padres”; una segunda en que se recomendaba retomar una rutina similar a la previa a la cuarentena, y la importancia de mantener vínculos con familiares y pares a través de las videollamadas; y por último, una tercera etapa que se inicia a un mes de aislamiento y que se agudiza con el correr de las semanas. “Aumenta la angustia, aparecen nuevos miedos, pesadillas, trastornos del sueño y se intensifican las inhibiciones y las regresiones, en la acción y en lo emocional”, describe el documento.

Desde el comienzo de la cuarentena hubo sensaciones dispares en cada hogar. Si bien se destaca el auge de la digitalización en muchas áreas, la educación en este contexto sufre enormes desafíos que se fueron plasmando en las páginas de este matutino a la par de historias locales, estadísticas nacionales y mundiales. El desarrollo psicomotriz, emocional, social de los niños -sobre todo aquellos que se inician en la escolarización- quedará marcado a fuego por este tiempo.Al extenderse el confinamiento, el malestar fue en aumento no sólo en adultos (ver A medida que avanzó...) y muchos pequeños por angustia, miedo e incertidumbre parecieron volver a un estadío anterior en su desarrollo.“Luego de tanto tiempo de encierro y sin estimulación, se empezó a notar la dificultad, sobre todo en aquellos chicos con desafíos en desarrollo”, expresó Viviana Obermann, psicopedagoga especialista en trastornos del espectro autista (TEA). “Empezaron a verse retrocesos, sobre todo en la conducta y berrinches. Los chicos con autismo con comportamientos repetitivos, obsesivos o más TOC”, agregó.Asimismo, sumada a la irritabilidad, empieza a ser más evidente la pérdida de habilidades y de estímulo en los infantes.“Preocupa mucho el déficit en el aprendizaje, por ejemplo en el esencial de la lectoescritura. Lo mismo en el nivel inicial, se pierden una etapa muy importante de la estimulación”, explicó Obermann. Para graficarlo, detalló: “Les mandan un trabajo para recortar con la tijerita, pero nunca habían recortado con tijera. Toda esa estimulación se da muy paulatina dentro de la salita y no la tuvieron”.“Las habilidades psicomotrices tienen un proceso que no se está dando. Esos baches o huecos pedagógicos generan un estancamiento y seguramente van a ser tareas pendientes para más adelante”, previó, al tiempo que subrayó que preadolescentes y adolescentes manejan problemas de aprendizaje en etapas clave como el inicio de la secundaria y momentos de estrés y ansiedad por la cantidad de trabajos, el desorden y la multiplicidad de plataformas a las que deben atender.En esa línea, el uso constante de la tecnología también es una preocupación de distintos profesionales.“He visto muchos chicos más apegados a las pantallas. Ya era un problema para el pediatra y ahora se ha magnificado. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomienda un uso de dos o tres horas por día de pantallas”, alegó el pediatra infectólogo Oscar López, entendiendo que hoy las clases también suman muchas horas de conexión.“En la guardería el chico está más estimulado socialmente, tiene más desafíos. Al estar tanto tiempo solo, aumentó el consumo de pantalla”, coincidió Obermann y describió que a falta de juegos creativos, los pequeños terminan enredados en “un círculo vicioso de celular, tablet, televisión”. Como recomendación para todos, sugirió buscar herramientas novedosas (ver Guía de actividades) y favorecer o dar oportunidad a lo social. “Los chicos más grandes pueden ir a hacer las compras, por ejemplo”, aconsejó.Ambos profesionales resaltaron los trastornos de sueño como una constante en adolescentes junto al acentuamiento de muchos síntomas.“Tuve consultas no de regresiones en lo madurativo, pero sí de chicos que no quieren salir, se quieren quedar en su casa. He visto muchos chicos con trastorno de peso, mucho aumento en quienes ya tenían sobrepeso y también más casos de gastritis en adolescentes” deslizó López.“Es lo mismo que nos pasa a todos: uno duerme mal, come mal, los chicos lo mismo, y lo canalizan de otra manera. Muchas veces los papás vienen y dicen: ‘Le pasa esto por la cuarentena’”, ahondó el médico y resaltó la importancia de la libreta de vacunas. “Un tema que nos preocupa mucho y que justo hablamos con el Comité Nacional de Infectología de la SAP es el incumplimiento de los calendarios de vacuna. No hay ninguna contraindicación referida al coronavirus y colocarse las vacunas”, recordó sobre la necesidad de acatar las recomendaciones de inmunización.Aunque todo parece estar en pausa para los chicos, no asisten a la escuela, hay listas de espera para diagnosticar trastornos y muchos han limitado sus tratamientos, cambiado sus rutinas y sufren más o menos el aislamiento, lo cierto es que toda una generación tendrá el recuerdo latente de este tiempo sin igual.