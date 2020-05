A los 86 años falleció el comediante Willard

Domingo 17 de mayo de 2020

El talentoso comediante estadounidense, Fred Willard, murió el viernes por la noche a sus 86 años de causas naturales, según confirmó ayer su representante Glenn Schwartz.

Wallard fue conocido por sus papeles en películas como American Pie, WALL·E, Christopher Guest, This Is Spinal Tap, El experto, Very Important Perros y Músicos grandiosos. También recibió varias nominaciones a los premios Emmy por su personaje recurrente en la serie de televisión Everybody Loves Raymond. Actuó en la exitosa serie Modern Family. Recientemente, Willard había participado en el rodaje de la serie de Netflix “Space Force”.

“Mi padre falleció muy pacíficamente a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre”, dijo su hija Hope a TMZ. El actor estuvo casado con Mary Willard de 1968 a 2018, cuando ella falleció.

La primera en compartir la noticia de su fallecimiento fue la actriz Jamie-Lee Curtis, esposa del colaborador de Willard Christopher Guest. “Está con su amada Mary ahora. Gracias por la profunda carcajada, señor Willard”, escribió.

Más allá de ser reconocido en Hoolywod por cientos de interpretaciones y haber fundado clubs de comedias, Willard destacó su lado más sensible al personificar el animado Wall-E de Pixar. Sobre esta experiencia, contó que se vio fascinado al llegar a los estudios de la empresa, donde no sólo se sumergió en la historia ecológica del pequeño robot extraterrestre, sino que también destacó la personalidad de sus creadores. “En Pixar son excelentes personas, fuimos a los premios de la Academia y nunca había estado sentado tan atrás, pero ganamos cada categoría, se sentía como estar en el equipo correcto”, explicó.