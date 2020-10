A los 81 murió Portal, el arlequín de las noticias - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

Innovador, Rául Portal marcó un antes y después en la televisión argentina con programas como Perdona Nuestros Pecados (conocido como PNP), Noti-Dormi, Semanario insólito y El Portal de las Mascotas.Exitoso conductor de televisión, murió ayer a los 81 años. Si bien estaba alejado de los medios tras haber sufrido varios ACV, marcó varios hitos en la televisión argentina. Logró antes que Tinelli que los políticos se sumaran a la comedia. Una de las escenas más recordadas es la de Fernando De la Rúa con la nariz de payaso en Noti-Dormi.Con ese proyecto explotó el potencial del horario nocturno como nunca. Además fue el gestor de los programas de archivo. Después del singular PNP, lleno de gags y una cómica edición, que sumaba clips y bloopers de shows del interior del país, muchos seguirían este estilo de programa que se instaló por completo en la grilla. Incluso en 2015 ganó el juicio por plagio a Diego Gvirtz (creador de Televisión Registrada).En junio pasado se encendió la alarma cuando presentó un cuadro de fiebre ya que se sospechó que podría ser Covid-19, pero dio negativo. Sin embargo debió permanecer internado por un cuadro de neumonía bilateral. Luego de su recuperación volvió a la clínica de rehabilitación donde se encontraba viviendo hace un año.Según confirmó su mujer, Lucía, a Teleshow, desde febrero del 2018 que tenía un trastorno cognitivo de tipo progresivo. Además, indicó, por voluntad de su marido, no habrá velatorio ni entierro. “Raúl no quería”, dijo y aseguró su cuerpo será cremado.“A Raúl lo solían trasladar del centro de rehabilitación a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir”, dijo Lucía, conmovida por la fuerza de su marido hasta último momento. “Otro hubiera vivido menos”.“Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio”, agregó la mujer, quien por estas horas también transita la internación de su madre, de 99 años, que sufrió un accidente doméstico.Junto a Lucía tuvieron a Gastón, que se desempeña como productor de televisión y desde hace algunos años está viviendo en Miami junto a sus hijos Olimpia, Gala y León, pero que por estos días está viviendo en Buenos Aires y transita este difícil momento junto a su madre. “Chau, viejo Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida. Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea”, escribió Gastón en sus redes.“Hoy no, y mañana tampoco, pero cuando se pueda se expandirán sus cenizas”, contó Lucía.Portal fue un personaje contradictorio, amante de los payasos y la comedia clásica. Siempre alegó que sus programas cómicos eran una manera de reírse de sí mismo. Muchas de sus expresiones se convirtieron en clásicos del habla argentina como: caracúlico, bolufrase o manochanta.Su última relación con los medios fue en 2014 fue en el programa radial ¡Upa, el ánimo!.