A los 54 años murió el cantautor Gabo Ferro - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020 | 08:30hs.

La industria de la música nacional está de luto. Gabo Ferro -músico, poeta, compositor, cantante y referente del under - murió a los 54 años. La noticia la confirmó su mánager en un comunicado oficial. La causa de muerte todavía se desconoce, el artista había nacido el 6 de noviembre de 1965.“En este triste día, despedimos al adorado artista Gabo Ferro. Nos abrazarán siempre sus canciones, su poesía y su generosa sonrisa. Sabemos que es una persona y artista muy querido. Agradecemos el respeto en este momento para con sus familiares y amigxs”, indicó.Gabo Ferro tiene una prolifera historia musical. A lo largo de su carrera, publicó 15 discos y realizó más de 500 conciertos. Fue merecedor de premios Konex y Gardel. En 1992 formó “Porco”, una banda de hardcore nacida en el barrio porteño de Mataderos e integrada por Alejandro Goyeneche (bajo), Sergio Álvarez (guitarra), y Arnaldo Taurel (batería).Luego de la disolución de su primer grupo, Ferro dedicó largos años a estudiar. Hizo la carrera del Profesora de Historia y se transformó en docente.En 2005 volvió al ruedo, compuso varias canciones y empezó a transitar su camino solista. El disco debut fue Canciones que un hombre no debería cantar y un año más tarde publicó Todo lo sólido se desvanece en el aire, con el que ganó el Premio Clarín como revelación.Luego editó: Mañana no debe seguir siendo esto (2007), Amar, temer, partir, Costurera Carpintero (2008), Boca arriba (2009) y La aguja tras la máscara (2011), este último le valió un Gardel a Mejor Álbum Canción Testimonial o de Autor. Luego salieron La primera noche del fantasma (2013) y El lapsus del jinete ciego (2016).En mayo del 2019, celebró 15 años del comienzo de su carrera como solista con un espectáculo especial en el ND/Ateneo. Además, estrenó Loca, una propuesta con la que visitó parte del repertorio de importantes mujeres como Ada Falcón, Libertad Lamarque, Tita Merello y Rosita Quiroga.El último disco que dejó, para su eterno legado, fue Su reflejo es el lobo del hombre, nominado a Mejor Álbum Canción de Autor. Justamente, su ultima publicación en las redes sociales fue para agradecer haber sido votado para la gala de este año.Su carrera le valió un reconocimiento en la Legislatura Porteña como Personalidad destacada de la Cultura.