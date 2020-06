A los 28 años y después de un largo peregrinar, obtuvo su DNI

Miércoles 17 de junio de 2020 | 04:00hs.

Vivir al margen. La vida le mostró el dolor a una niña que a los 12 años fue separada de su madre biológica por un juez y a esto se le sumó la eterna burocracia que le impide contar con su propio documento de identidad. Esta es la historia de María Cristina Ferreyra, quien a sus 28 años debió hacer público su padecer para finalmente obtener su tan ansiado DNI.

La joven nació el 17 de abril de 1992 en la correntina localidad de Santo Tomé, en el seno de una familia en la que a la carencia de servicios elementales se le sumaron problemas familiares.

“Mi mamá nunca pudo inscribirnos porque en el nacimiento figuraba el nombre de mi papá, que al no estar, nunca pudo ella arreglar esa situación”, comenzó relatando María a El Territorio en el acceso de las oficinas locales del Registro Provincial de las Personas (RPP), de donde recibió el llamado para que concurra a finalizar su trámite que hace más de dos años estaba estancado.



La historia

Cuando tenía 12 años, por recomendaciones de una asistente social, un magistrado decidió quitarle la tenencia a sus progenitores y fue llevada al hogar de niños Norberto Haase, una obra benéfica de la iglesia Zion, de Alem,que alberga desde hace más de 30 años a pequeños en estado de vulnerabilidad.

Al llegar a esta institución, se iniciaron los trámites para poder dotar a María de su DNI, pero la falta de documentación y la interjurisdicción que significaba su nacimiento en una provincia y estancia en otra fueron complicando las gestiones.

Debido a que la iglesia que dirige el hospicio posee desde hace años un instituto de enseñanza de gestión privada como lo es el Santiago Canclini, la pequeña pudo retomar su derrotero por la escuela. “Me hicieron ingresar a tercer grado, después fui rindiendo libre para adelantar un poco la primaria”, recordó y de esta manera pudo egresar de la secundaria en 2013 aunque confesó: “Nunca me pudieron hacer mi título secundario justamente porque no tengo documento”.

Ya en su mayoría de edad y luego de haber egresado del hogar de niños y continuar su vida acompañada de sus propios hermanos, comenzó ella misma a gestionar su documento para así acceder a otra calidad de vida. “Siempre me he sentido bendecida porque no me faltó nada y pude seguir estudiando”, expresó y contó que está a punto de culminar su formación terciaria en cosmetología.

Bajo la figura legal de inscripción tardía para mayores de 16 años, la joven continuó en el Juzgado de Familia de Oberá los trámites inherentes para conseguir su DNI.

“En 2017 el juez dictó un oficio al Registro de las Personas de Santo Tomé para que me inscriban allá; fui hasta Corrientes y en forma automática me dieron la partida de nacimiento, pero sin número porque me dijeron que podía hacerlo en mi lugar de residencia, que ya era Alem”, señaló. Empezaba su nuevo y largo trajinar.

“Concurrí al registro, me empezaron a pedir papeles y lo que tenía se los acercaba y me dijeron que me quede tranquila que me llegaría el DNI a mi domicilio y siempre que iba a averiguar no había novedades”, lamentó. Según constató este medio, el 6 de agosto de 2018 el trámite ingresó a los sistemas del RPP con un número de identificación. “No sé cuántas veces iba a averiguar y siempre me decían lo mismo, que tenga paciencia y que ya iba llegar”, agregó.

Finalmente, hace unos días decidió contar su historia y hacer pública la situación.

“Luego de haber salido por Radioactiva 100.7, me llamaron del registro para que lleve un papel y ahora me dicen que ya está todo listo para que me den el DNI. Yo no quería ni quiero perjudicar a nadie, pero la verdad es que ya estaba cansada de tanto esperar y no tener respuesta”, concluyó.