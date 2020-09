A la conquista de Alemania - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

Por Cristian Avellaneda deportes@elterritorio.com.ar

Todo listo para Lucina Von Der Heyde en tierras germanas. La leona misionera se reintegró a la plantilla de Mannheimer HC para retomar la segunda parte de la temporada 2019-20 de la Bundesliga de hockey femenino, una de las más importantes del Viejo Continente.En principio, la pandemia obligó a postergar los planes de Luchi. La liga alemana tenía que definirse en mayo, pero el parate hizo cambiar los rumbos y el cierre será en noviembre.“Hice cuarentena en Buenos Aires, no pude ir a Posadas porque tenía que cuidar a mis gatos y cerraron el paso a Misiones. El parate fue complicado porque obviamente se cortó la normalidad, más allá de no poder practicar mi deporte...pero utilicé el tiempo para hacer cosas que antes no podía cómo cambiar el ambiente de la casa, leer, jugar a la play y meditar”, inició Luchi, desde Europa.La jugadora de 23 años se desempeña en River de Argentina y firmó contrato por seis meses con el MHC, cumpliendo los tres primeros a finales del año pasado. Ahora, entonces, el objetivo es claro: avanzar a los playoffs y levantar el título más prestigioso de Alemania.“Con River no tengo contrato, de hecho pago para jugar ahí porque en Argentina el hockey no es como el fútbol. Entonces aproveché para venir a jugar a Alemania porque acá es profesional y también porque el torneo ya se reactivó, cosa que en Argentina no iba a pasar por lo menos hasta fin de año”, remarcó.“Jugar en otro país es una experiencia única, me abre la cabeza en muchos sentidos...la cultura, el idioma, me gusto mucho”, agregó Luchi, hoy radicada en la ciudad universitaria de Mannheim, en el suroeste del país germano.Mannheimer tiene un presente inmejorable. Prácticamente clasificado a los playoffs, ocupa la primera posición de su zona y en la tabla general de 12 equipos. El tramo final de la fase regular se reactivó el fin de semana pasado con dos encuentros para el conjunto azul, rojo y blanco (un empate y una victoria), todavía sin la presencia de la misionera.Luchi finalmente pudo acoplarse al plantel y se espera que aparezca en la doble fecha a jugarse entre hoy y mañana.Vale destacar que MHC es uno de los grandes candidatos no solamente por el nivel que viene demostrando en la campaña, sino porque además cuenta con la presencia de varias ‘Leonas’ de selección argentina, entre ellas Florencia y Agustina Habif. “Queremos salir campeonas”, remarcó Von Der Heyde.A pesar de su corta edad, Lucina es considerada de las mejores de la historia del hockey misionero. La posadeña hizo sus primeros pasos en el club Centro de Cazadores para luego explotar en River.En febrero del año pasado fue elegida la mejor jugadora joven del mundo por la Federación Internacional (FHI) luego de ganar un Champions Trophy con la mayor en el 2016, año en el que también fue olímpica en Río.Pero esa curva ascendente se vio interrumpida por una decisión personal en julio de 2019, cuando renunció a Las Leonas previo a los Juegos Panamericanos. “Preferí mi salud mental a seguir y no pasarla bien, no estoy comprometida, es una decisión personal”, aludió en aquel momento Von Der Heyde.La celeste y blanca espera por Luchi aunque no sea prioridad. “La verdad que hoy sigo muy tranquila con mi decisión y la sigo manteniendo, está claro que a las puertas no las cierro”, aseveró.“La verdad que desde afuera se las ve bien a las chicas, tuvieron algunos partidos amistosos y les fue muy bien. Están entrenando muy duro así que espero que les vaya de la mejor manera y dejen a Argentina en lo más alto”, agregó.Finalmente, Von Der Heyde opinó de la situación actual y el hockey en Misiones: “Yo creo que el retroceso por la crisis sanitaria es más en el ámbito económico que en lo deportivo. Fue una pandemia muy dura para el país y las personas de distintas maneras, pero Misiones es una provincia que tiene mucho por crecer y siempre hay personas con ganas de aprender y hacer que el hockey siga creciendo”.