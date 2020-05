A la comisaría por incendiar la vivienda de su ex pareja

Martes 19 de mayo de 2020

Un joven de 24 años fue detenido por la Policía de Misiones cerca de la medianoche del domingo en Puerto Iguazú tras provocar intencionalmente el incendio de la vivienda de su ex pareja. Y como consecuencia de ello, tanto la mujer como su actual concubino, quedaron literalmente con lo puesto a causa del rápido accionar de las llamas.El siniestro fue alertado cerca de las 23.35 por vecinos del barrio San Lucas. Inmediatamente los bomberos arribaron al lugar y pese a trabajar durante varios minutos no lograron evitar las pérdidas totales.Aunque por fortuna no hubo que lamentar heridos ya que sus ocupantes no se encontraban al momento del hecho.En tanto que gracias al aporte de vecinos se logró identificar al causante de las llamas, quien horas antes fue visto merodeando la zona. Y su captura se concretó en horas de la madrugada de ayer en una zona de montes, a pocas cuadras del lugar.El implicado fue identificado como Agustín M. (24) y terminó alojado en una dependencia policial de Puerto Iguazú.Otro grave siniestro, pero desarrollado en la capital provincial, tuvo como principal damnificada a una familia del barrio Villa Dolores. Ocurrió cerca de las 15 de ayer en una humilde vivienda de mampostería y madera en donde los daños fueron totales, aunque no se registraron heridos.