“A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri” - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020

El jefe de Estado expresó su anhelo de que “el trabajo no caiga” y que “los empresarios puedan volver a trabajar al día siguiente de que termine este martirio” del coronavirus.





Dirigentes de la oposición cuestionaron sus dichos

Dirigentes de Juntos por el Cambio respondieron a las críticas que el presidente Alberto Fernández hizo sobre su antecesor, Mauricio Macri, y le recriminaron que “cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos” y que su gestión lleva el “sello del cuarto gobierno kirchnerista”.



Después de que el mandatario consideró que al país “le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que el jefe de Estado “se llena la boca hablando de unidad y cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos”.



“Con el sello del cuarto gobierno kirchnerista, el presidente habla de unidad y muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio. ¿Entendemos de quién estamos hablando?”, publicó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter. En la misma línea, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, planteó que “este año no podrá ser mejor que ningún otro que hayamos vivido en democracia” porque “ya llevamos 6.947 argentinos muertos” por Covid-19.



Por eso, sostuvo desde Twitter, “hay comparaciones que causan un profundo dolor” y agregó que “en su afán de atacar a la oposición, el presidente se olvidó de las miles de familias que perdieron a un ser querido”.



En la misma plataforma, el senador misionero del PRO, Humberto Schiavoni, expresó que si bien “ahora se exige otro tipo de actitudes y la grave crisis económica y social demanda búsqueda de consensos para enfrentar los problemas, el oficialismo insiste en chicanas que, además de falaces, no contribuyen al diálogo que se dice propiciar”.





El presidente Alberto Fernández defendió haber declarado públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e internet, advirtió que “se terminó el país” en el que los empresarios hacían lo que querían, pero aseguró que el gobierno no está en “guerra” con ningún sector y que la medida no es “contra nadie”.Se trata de “regular un servicio que es muy importante para los argentinos”, expresó el Presidente, en una entrevista brindada ayer a Radio 10, en la que no obstante advirtió: “Lo que sí se terminó es el país de los Ceos y los gerentes que permitían que los empresarios hicieran lo que quisieran”.El sábado, el Gobierno dictó un DNU que establece como esenciales a los servicios de telefonía celular y fija, internet y televisión paga, y congela los aumentos de precios de estos productos hasta fin de año.El Presidente negó que la medida apunte a perjudicar a ciertas empresas y si bien aceptó que “a Clarín lo puede afectar un poco más porque está en todos esos negocios”, manifestó que otras compañías, como “Telefónica o Telecentro, con varias patas en el negocio, podrían argumentar lo mismo”.“Hace mucho tiempo que no estoy en guerra con nadie”, aseguró Fernández.“Yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos”, insistió y criticó a quienes comparan a Argentina con Venezuela “porque regula derechos en favor de la gente”. Fernández reseñó que la telefonía “funcionaba sin ningún tipo de regulación estatal” y eso “era un problema” porque estaba sujeta a la “imposición del mercado”, en el cual hay muy pocas empresas y eso deriva en una “muy alta facilidad de cartelización”.“Pasaba algo muy parecido con el cable”, agregó el presidente y opinó que la “condición dominante en los mercados exige algún tipo de regulación”.Con todo, relató que lo que más lo decidió a regular estos servicios fue una charla que mantuvo con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, en la que supo que “había 6 mil chicos” que, para la gestión porteña, debían regresar a las escuelas porque no tenían un buen acceso a conectividad de internet.“Eso me pareció una mala lectura de lo que debía hacerse, lo que debía hacerse era llevar conectividad a esos chicos y no exponerlos a los riesgos de contagio en el colegio”, argumentó.En otro tramo de la entrevista, consultado sobre los índices sociales, Fernández reconoció que “es muy posible que la pobreza haya aumentado, con una economía que se detuvo en marzo” a raíz de la pandemia de coronavirus.Destacó, sin embargo, que “gracias al auxilio” del Estado, “la indigencia mejoró” y resaltó la continuidad de diferentes planes y el IFE, en el marco del Plan contra el Hambre.“La actividad industrial, más allá de lo que digan los agoreros del terror, hoy está produciendo más que lo que producía el 19 de marzo; a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”, dijo, según datos estadísticos.