A juicio por violar y golpear a su hija por 23 años en Villa Cabello

Domingo 23 de febrero de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Uno de los casos más resonantes de abuso sexual que tendrá su instancia de debate oral durante este 2020 tiene que ver con la terrible historia de vida de Mirta Noemí, una posadeña de 41 años que a finales de julio de 2014 rompió el silencio después de más de dos décadas de sufrimiento y narró ante la Policía el calvario e infierno que venía padeciendo. Gracias a la ayuda y contención de una de sus vecinas, y luego de sufrir la última feroz golpiza de parte de su papá, Héctor José Boo (64), decidió no solamente huir del departamento en el que vivía en la Chacra 149 en Villa Cabello, si no además denunciar al hombre por reiteradas violaciones y agresiones durante 23 años.

A casi seis años de destaparse la terrible denuncia, está previsto que el sexagenario sea juzgado por los miembros del Tribunal Penal Dos de la capital provincial durante tres jornadas en abril.

Del 28 al 30 de ese mes, Boo será enjuiciado en el marco de un expediente investigado en su momento por el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Marcelo Cardozo, quien luego de analizar los distintos elementos probatorios recolectados imputó al acusado por “delito contra la integridad sexual”.

Cabe recordar que el caso de Mirta Noemí llegó hasta los principales medios nacionales por los terribles detalles que la propia mujer narró durante la denuncia policial contra su propio padre. Con 35 años y apenas 39 kilogramos, la mujer decidió terminar en 2014 con el infierno, apoyada en su amiga Nélida Dutra.

La pesadilla de Mirta inició hace más de dos décadas atrás cuando su progenitor vendió la vivienda en la que vivía junto a su mamá, en el barrio Yaciretá y se mudó a vivir a la casa en la que la víctima vivía con su abuela paterna, emplazada en la chacra 149 de Villa Cabello.

Poco antes de que Mirta cumpla 12 años, mientras la abuela dormía, el hombre ingresó a una de las habitaciones y la violó por primera vez.

En diálogo en exclusiva con El Territorio Mirta describió: “Me desnudó completamente, me dijo ‘ahora vas a ser mujer’ y fue la primera vez que me violó”.

Narró que “luego él fue al baño para limpiarse y a la salida me amenazó que iba a matarme y tirarme en el río donde él pescaba si contaba a alguien lo que pasó”.

Así transcurrió su triste adolescencia, con periódicos abusos sexuales y humillaciones de todo tipo. Duras golpizas que eran escuchadas por sus vecinos, aunque nadie se atrevía a intervenir. Salvo esa última semana de julio de 2014 en que Nélida decidió recurrir a las autoridades.

“Se dirigía a mí con vocabulario obsceno hasta que un día no aguanté más y le conté todo a mi abuela. Ella me preguntó por qué no le conté antes y le dije que estaba amenazada, tenía miedo”, aclaró Mirta.

La víctima recordó durante la entrevista que poco antes de morir su abuela, a la que siempre consideró como una madre, mantuvo una charla con la anciana a quien también contó lo que sufría.

“Le conté toda la verdad y le pedí que no se vaya, porque era el único apoyo que tenía”. La abuela nada pudo hacer, por el deterioro de la edad y porque su nieta presentaba un cuadro de desnutrición delicado.