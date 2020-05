A corazón abierto: Laurita habló de su ruptura con Cabré

Viernes 22 de mayo de 2020

A corazón abierto y sin ganas de fingir, Laurita Fernández eligió hablar a fondo sobre su separación de Nicolás Cabré.

La bailarina y actriz explicó cuánto la afectó el fin de la relación de casi dos años en una entrevista con Agustina Casanova para el Instagram de Telefe Noticias: “Me separé y me pegó la angustia. No fue angustia oral, me pegó como la angustia de que se me cerró el estómago”. Intentando desdramatizar la situación, Laurita bromeó: “Lo cual tuvo su parte positiva porque no abrí la heladera para nada”. Sin embargo, más seria, terminó revelando: “Pero por ahí me pasaba un día entero y no me daba cuenta que no había comido. Sé que no está bien, pero me pegó por no tener hambre, ni ganas de comer. Bajé un poco de peso ahí. Me volví a equilibrar y ahora sigo entrenando, que es como mi descarga física. Ya me ordené, pasé la etapa de desorden”.

Además, Laurita sorprendió al responder por qué no cree que haya posibilidad de reconciliación con Cabré: “No porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe mucho, no hay más nada que hacer”.