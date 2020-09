A 20 días de su desaparición, continúa el intenso operativo de búsqueda de César Tizato - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 15:00hs.





Desde ese momento familiares, amigos, vecinos y distintas fuerzas de seguridad continúan día a día con intensos operativos de rastrillaje en la ciudad mencionada como también en zonas aledañas con el anhelo de poder encontrar sano y salvo al adolescente.





Efectivos de la Policía de Misiones informaron que el punto estratégico para el despliegue operacional es el Campo de la Rosita donde el personal de la Unidad Regional de Apóstoles, con apoyo de integrantes de las Dirección Homicidios, División Búsqueda de Personas, dependencias de las Unidades Regionales de Oberá, Leandro N. Alem, Brigada de Canes y fuerzas nacionales refuerzan el dispositivo.



Cabe resaltar que, desde el primer día, la fuerza provincial brinda contención y asistencia profesional a la familia del adolescente.





Misterio

Según habián manifestado voceros que intervienen en la pesquisa, el adolescente salió el domingo, 30 de agosto, cerca de las 9 junto a un vecino identificado como Richard (44).



Ambos se dirigieron a unos terrenos privados de la firma Rosamonte, más precisamente a la estancia La Rosita. Sin embargo, el hombre volvió esa misma siesta sin Daniel.



Según comentó a las autoridades policiales, el menor se quedó con otros dos jóvenes a quienes señaló como sus amigos y quienes lo habían invitado a pescar, aunque reconoció que no conocía a ninguno de ellos.



En averiguación del hecho, el vecino permaneció dos días demorado y se le tomó declaración pero, según aseguraron fuentes policiales, no hay elementos en su contra. Su relato, coinciden todos, es coherente y no tiene puntos negros por lo que finalmente fue liberado.





Se recuerda que Cesar Tizato es de tez morena, delgado, mide aproximadamente 1.55 metros de altura, cabellos cortos negros y que, al momento de su desaparición, vestía una campera negra con capucha, pantalón negro, alpargatas del mismo color y llevaba una mochila rosa.





Cualquier dato de interés que pueda dar con el paradero del menor, se solicita informar a las líneas gratuitas de emergencias 911/101.

Este 19 de septiembre se cumplen 20 días desde que César Tizato, adolescente de 15 años, se ausentó de su vivienda ubicada en el barrio Pindapoy de la localidad de San José.