Lunes 18 de mayo de 2020

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, opinó que la posibilidad de mudar el fútbol a las provincias con pocos casos de coronavirus “no depende del gobierno nacional, sino de factores que lo puedan hacer posible”.“No depende de nosotros (por el gobierno nacional)”, indicó Lammens en declaraciones al canal América, antes de responder la pregunta sobre la posibilidad de trasladar el fútbol a una provincia sin casos de coronavirus.El funcionario comentó que “de darse esa chance, habría que testear a todos los que van y mantener a todos aislados en un hotel, pero repito: no depende del Estado Nacional”.Para ejemplificar, el ministro de Turismo y Deportes citó el caso de lo que decidió la Liga ACB de Básquetbol español, que trasladará la fase final del torneo a una sede única y sin público.El ex presidente de San Lorenzo instó a dar “pasos firmes para la vuelta del fútbol”, pero aclaró que el virus puede “hacer retroceder en las decisiones”, a la vez que no quiso pronunciarse sobre cuándo estaría en condiciones de reanudarse la actividad en el país.Sobre el fútbol, Lammens explicó que es lógico que haya una ansiedad por el regreso ya que “hay más de cien mil” empleos que dependen de la “industria”, sin contar los trabajos “indirectos” que también genera el deporte, por eso si de dieran la condiciones favorables “no sería una locura mudarse a otras provincias, pero por el momento es improbable”.Por otro lado, el ministro valoró el protocolo sanitario que elaboró la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para permitir el retorno de la actividad en varias provincias.