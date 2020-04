Domingo 26 de abril de 2020

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, afirmó ayer que la disciplina “puede ser uno de los primeros deportes en retomar su actividad” en el país, en una carta dirigida al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, en la que le presentó un protocolo para el retorno de la competencia durante la pandemia de coronavirus.En el documento que se difundió en la cuenta de Twitter de la AAT, el dirigente expresó: “Estamos convencidos, y en ello trabajamos durante las últimas semanas, de que el tenis puede ser uno de los primeros deportes en retomar la actividad cuando la autoridad competente así lo disponga”.En la misiva, la institución rectora del tenis en el país enumeró una serie de pautas que se deben respetar antes, durante y al finalizar el ejercicio de la actividad deportiva.También en la redacción del protocolo el titular de la AAT confirmó que se “involucraron a especialistas de la salud y también del deporte” y destacó que “el objetivo fue elaborar pautas claras que ayuden no sólo a volver cuanto antes a las canchas, sino a cuidar la salud de todos”.Uno de los argumentos que defiende la institución para volver a la actividad es que en el tenis se respeta la distancia recomendada, se desarrolla en espacios abiertos y sin contacto físico.La propuesta elevada al gobierno argentino, no incluye la recomendación de “realizar ejercicios en la modalidad de dobles”.Por otra parte, ayer se supo que el Abierto de tenis de Australia, habitualmente primera cita anual del Grand Slam, podría volver a jugarse recién en 2022.“Tenemos que prepararnos para todos los escenarios posibles y la cancelación del torneo hasta 2022 es uno de ellos”, admitió ayer el director del torneo, Craig Tiley, en diálogo con el diario australiano The Age.“Si analizamos otras opciones más optimistas, podríamos correr la fecha de realización del certamen o directamente jugar a puertas cerradas. Es una alternativa que también están analizando las ligas de fútbol australiano y la de rugby nacional”, agregó.