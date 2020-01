Domingo 19 de enero de 2020

Por Gerardo Schafer sociedad@elterritorio.com.ar

Spotify lanzó esta semana un nuevo generador de listas de reproducción básico que promete crear una lista de canciones que tanto los dueños como sus mascotas disfrutarán.

Todo parece estar diseñado para volverse viral, que es una de las formas en que Spotify ha tenido suerte sobresaliendo de competidores como Apple Music que tienen en gran medida la misma oferta de música específica para cada público.

Para obtener una lista de reproducción para una mascota, hay que dirigirse al sitio web de listas de reproducción de mascotas de Spotify. Luego presentan cinco opciones de animales: gato, perro, iguana, pájaro o hámster, y piden que se defina algunos rasgos de personalidad, como si son enérgicos o relajados, tímidos o amigables, y apáticos o curiosos. Luego se puede agregar el nombre de la mascota y una foto, y Spotify arrojará un icono de lista de reproducción con el nombre del animal.

El generador de listas de reproducción parece captar canciones que Spotify cree que usted, el propietario y operador humano de la cuenta, podría disfrutar, con lo rápido, lento o variado que sean, dependiendo de los rasgos de personalidad que elija.

Según explican en el medio especializado The Verge que un usuario de la aplicación comentó que el sitio determinó que a su gato, extremadamente enérgico, Pretzel le gustaría Black Moth Super Rainbow, Das Racist y The Smiths.

Estas son todas las bandas que asegura haber escuchado en Spotify, pero no con regularidad. En buena medida, también incluyó un puñado de canciones que tienen la palabra "gato" en el título, como Stray Cat Blues de The Rolling Stones y Alley Cats de Hot Chip. A pesar de todo eso, la lista de reproducción parece bastante buena.

Además, por si alguna vez te has sentido culpable por dejar a tu perro solo en casa, ahora Spotify puede salvarte la conciencia. El sitio de transmisión de audio sueco, que tiene 113 millones de suscriptores, también suma un nuevo podcast destinado a calmar a los perros que quedan solos.

El podcast se ejecuta en dos tramos de cinco horas y presenta voces humanas tranquilizadoras, música relajante y sonidos ambientales, incluida la lluvia. Es interpretada por los actores británicos Ralph Ineson y Jessica Raine, a quienes su perro puede recordar de la serie de HBO Game of thrones y el drama de la BBC Call The Midwife, respectivamente.

Aclaran en CNN que la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la mayor organización benéfica de bienestar animal del Reino Unido, dijo que apoyaba el podcast, aunque advirtió que nada podría “reemplazar la compañía y la presencia” del dueño de un perro.

Neil Evans, un fisiólogo de animales y profesor de la Universidad de Glasgow que trabajó con Spotify para desarrollar el podcast, dijo que proporcionar a los perros un “enriquecimiento auditivo” podría ayudarlos a lograr un “estado fisiológico más relajado”.

Por otra parte Alex Benjamin, un psicólogo de animales de la Universidad de York, que también trabajó en el podcast, defendió la idea de que reproducir Spotify a las mascotas podría ayudarlos a calmarlos al enmascarar los “sonidos sorprendentes del mundo exterior como el tráfico, el portazo de las puertas de los automóviles o el vaciado de los contenedores”.